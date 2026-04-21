Для вывоза высокообогащенного урана из Ирана потребуется ввести в страну тысячи американских военнослужащих и экспертов. С таким прогнозом выступил эксперт по нацбезопасности, экс-помощник главы Пентагона по программам ядерной защиты Эндрю Вебер в интервью программе «60 минут» на канале CBS.

Специалист, который консультировал министра обороны США по программам ядерной, химической и биологической защиты при администрации Барака Обамы и лично участвовал в вывозе обогащенного урана из Казахстана, пояснил, что для работы на объекте в центре Ирана потребуется создать безопасный периметр.

«Вероятно, потребуются тысячи американских военнослужащих, чтобы охранять объект, пока наши эксперты извлекают ВОУ (высокообогащенный уран), который находится в глубоких туннелях в месте под названием Исфахан», — предположил Вебер.

По его словам, в отличие от предыдущих миссий, в Иране нельзя действовать малыми силами без большого риска.

«В Иране мы не могли бы отправить команду, чтобы сделать это в одностороннем порядке, без большого риска», — убежден эксперт.

Аналитик по ядерной политике и бывший советник Белого дома Мэттью Банн добавил, что американские силы специального назначения уже долгое время тренируются для работы на объектах глубокого залегания.

«Это не значит, что Иран не думал о возможности того, что мы могли бы это сделать. Но американские спецподразделения тренируются для работы на подземных объектах того или иного типа очень, очень, очень долгое время», — цитирует его Yahoo News.

Прогнозы и оценки экспертов прозвучали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американские военные удары по иранским ядерным объектам в 2025 году полностью уничтожили программу страны. Банн назвал это утверждение не соответствующим действительности.

«Вы не можете сказать, что программа, которая все еще имеет достаточно ядерного материала для создания нескольких ядерных бомб, уничтожена. К сожалению. Нет сомнений, что удары в июне прошлого года и продолжающаяся война серьезно ослабили возможности Ирана. Но оставшиеся возможности значительны. Вы не можете разбомбить их знания», — заявил аналитик.

Ранее Трамп выражал уверенность, что США смогут забрать иранский уран. При этом ожидавшиеся 21 апреля мирные переговоры с Ираном в Пакистане под вопросом, а двухнедельное перемирие между США и Ираном истекает в среду.