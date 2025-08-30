США направляют Украине вооружение, позволяющее наносить удары вглубь России. Об этом в интервью Fox News заявил представитель США в НАТО Мэттью Уитакер.

По словам дипломата, стратегия Трампа кардинально отличается от подхода администрации бывшего президента Джо Байдена. Во-первых, американское оружие, используемое сейчас на Украине, не оплачивают налогоплательщики США. Во-вторых, США ведут переговоры с Россией, чего не происходило при Байдене.

Он подчеркнул, что Дональд Трамп создал совершенно иную ситуацию по сравнению с периодом президентства Байдена, убедив президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

По словам посла, диалог ещё не завершён, но стороны продолжают вести переговоры, обмениваются пленными и т.д. Уитакер заявил, что все стороны хотят прекращения боевых действий. В частности, Дональд Трамп желает остановить кровопролитие, положить конец смертям и разрушениям.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине 3350 крылатых ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) на сумму 825 млн долларов. Дальность поражения этих боеприпасов составляет от 240 до 450 км, Также Вашингтон поставит Киеву 3350 GPS-устройств, комплектующие и запчасти для ракет, обеспечит программу обучения и техническую поддержку.

Также 30 августа стало известно, что Госдепартамент предварительно утвердил поставку Украине запчастей для системы Patriot на сумму 179,1 млн долларов и услуг спутниковой связи на 150 млн долларов.

На прошлой неделе Зеленский сообщил, что Украина уже долгое время не согласовывает с США атаки по целям в России, так как ВСУ есть свое оружие. Так президент Украины отреагировал на статью Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что США блокируют применение западного дальнобойного оружия по российской территории.