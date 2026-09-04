США остаются сильнейшей военной державой мира в 2026 году, опережая Россию и Китай. Это следует из рейтинга Global Firepower Military Strength Ranking, в котором оценены вооруженные силы 145 стран.

При составлении рейтинга Global Firepower учитывал более 60 показателей, среди которых численность военнослужащих, вооружение и военная техника, финансовые возможности, логистика, природные ресурсы и географическое положение. При этом оценивался прежде всего потенциал обычных вооруженных сил, а не простое количество солдат, самолетов или вооружений.

США заняли первое место с показателем PowerIndex 0,0741. Россия расположилась на второй позиции с результатом 0,0791, а Китай — на третьей с 0,0919. Далее следуют Индия (0,1346) и Южная Корея (0,1642).

В системе Global Firepower более низкое значение PowerIndex означает большую военную мощь. Теоретически идеальным считается показатель 0,0000, однако, как отмечают авторы рейтинга, достичь его на практике невозможно.

Одним из наиболее заметных изменений среди лидеров стало продвижение Франции. В 2026 году она поднялась на шестое место с показателем 0,1798, опередив Японию и Великобританию. Таким образом, Франция стала сильнейшей военной державой Европы в рейтинге Global Firepower.

Япония заняла седьмую позицию с результатом 0,1876, а Великобритания — восьмую с 0,1881. Девятое место досталось Турции, десятое — Италии.

Бразилия стала лидером среди стран Латинской Америки, заняв 11-е место. Германия расположилась на 12-й позиции, Индонезия — на 13-й, Пакистан — на 14-й, а Израиль — на 15-й.

Сразу за Израилем расположился Иран, занявший 16-е место. Украина замыкает первую двадцатку, немного опережая Польшу.