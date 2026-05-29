Госдепартамент США объявил о том, что вводит очередной пакет санкций в отношении иранских организаций, частных лиц и судов. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В списки подсанкционных компаний попали 16 новых юридических лиц, восемь нефтяных танкеров, а также один гражданин Индии. В Госдепартаменте объяснили, что таким образом стремятся сократить доходы иранского режима от торговли нефтью и нефтепродуктами.

Компании, попавшие в санкционные списки, якобы осуществлявшие экспорт нефти из Ирана, зарегистрированы в Гонконге, ОАЭ, Катаре, Сингапуре, Индии, Китае и на Маршалловых островах. Суда, в отношении которых также ввели санкции, ходят под флагами Палау, Маршалловых и Коморских островов, Панамы, Сан-Марино и Камеруна.

В управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) уточнили, что меры направлены на борьбу с теневым флотом Ирана, который, по мнению американского ведомства, помогает спонсировать иранский режим и военный сектор.

Госдепартамент также предупредил, что США «будут продолжать принимать меры против грузоотправителей и трейдеров, которые принимают участие в торговле иранской нефтью и нефтехимической продукцией».

Это произошло на фоне сообщений о том, что США и Иран максимально близки к подписанию 60-дневного меморандума о взаимопонимании. Документ должен продлить режим прекращения огня и гарантировать продолжение переговоров в отношении снятия с Ирана санкций и будущего ядерной программы Тегерана.