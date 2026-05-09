США завершили вывоз всего обогащенного урана, произведенного на исследовательском реакторе RV-1 в Венесуэле, сообщило Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA), обратил внимание Интерфакс. По данным ведомства, операция была проведена совместно с венесуэльскими специалистами и при участии МАГАТЭ.

Как уточнили в NNSA, команда управления и эксперты Венесуэльского института научных исследований извлекли 13,5 кг урана менее чем за шесть недель после первого посещения объекта. Материал был упакован в контейнер для отработанного топлива и в мае доставлен специальным судном в США. Затем его перевезли на предприятие «Саванна-Ривер» в Южной Каролине, где планируется переработка для получения высококонцентрированного низкообогащенного урана.

«Безопасный вывоз всего обогащенного урана из Венесуэлы стал еще одним сигналом миру о восстановлении и обновлении Венесуэлы. Благодаря решительному руководству президента США Дональда Трампа, преданные своему делу команды на местах завершили за несколько месяцев то, что обычно заняло бы годы», — сообщил глава NNSA Брэндон Уильямс.

В ведомстве добавили, что реактор RV-1 десятилетиями использовался для научных исследований, а после завершения работы в 1991 году на объекте остался уран с уровнем обогащения выше 20%.