Кофе стал самым динамично дорожающим мировым продуктом в августе. Цены на сорта робуста и арабика показали максимальный рост среди всех товаров в целом.

Об этом говорят данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, проанализированные РИА Новости.

Кофе робуста подорожал за месяц в полтора раза, арабика выросла в стоимости на 29%. Также значительный рост показали сахар на лондонской бирже (+4,9%) и соевые бобы на американском рынке (+4,9%).

Среди металлов лидером роста стал неодим (используется в производстве магнитов) с ростом цены на 20%. Литий подорожал на 9,2%, а молибден (применяется в сплавах и катализаторах) прибавил 7,7%.

Дешевели сильнее всего пиломатериалы и медь.

Специалисты объясняют подорожание кофе несколькими причинами. В первую очередь, это неурожай в основных кофепроизводящих странах (Вьетнам, Бразилия, Колумбия) из-за засух и аномальных осадков. К другим причинам относятся логистические сбои на фоне геополитической напряженности, удорожание перевозок. Кроме того, в последний год наблюдается сильный рост спроса, особенно в азиатском регионе, где стали больше пить кофе.

Согласно отчету Международной кофейной организации (ICO), запасы робусты на мировых рынках достигли десятилетнего минимума, что дополнительно стимулировало рост цен.

Производителям и продавцам пришлось корректировать закупочные планы и ценовую стратегию. Кофейни и сети, вероятно, переложат часть затрат на покупателей, которые уже в ближайшее время ощутят повышение цен.

Аналитики подчеркивают, что кофейный рынок сохраняет высокую волатильность: при восстановлении урожая к 2026 году возможна коррекция цен, однако в краткосрочной перспективе тренд на удорожание сохранится.