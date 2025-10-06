Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, принадлежит «Ростеху») поставила воздушно-космическим силам (ВКС) России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В госкорпорации отметили, что многофункциональный бомбардировщик Су-34, сочетающий «высокую маневренность, широкий спектр вооружения и способность эффективно действовать в любых условиях», уже давно «стал легендой». В «Ростехе» добавили, что в зоне СВО боевая машина подтвердила «статус лучшей в своем классе».

«Мы понимаем высокую востребованность этого самолета в войсках. Наши авиазаводы не снижают темпов выпуска Су-34 <…>. До конца года запланированы новые поставки», — рассказали в компании.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что на их заводах все рабочие процессы «постоянно совершенствуются», чтобы обеспечить «необходимые объемы изготовления самолетов под задачи Минобороны России».

На заводе Су-34 прошли комплекс наземных и летных испытаний, после чего были отправлены военному ведомству.

«Предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России. Это не последняя поставка в этом году», — подчеркнул Бадеха.

«Ростех» регулярно поставляет российской армии Су-34, предыдущая партия истребителей-бомбардировщиков была передана 15 сентября. Тогда в госкорпорации отмечали, что авиастроительные заводы «существенно нарастили производство этих машин и осуществляют ритмичные серийные поставки в войска».

Су-34 — это советский и российский многофункциональный боевой самолёт, который может выполнять задачи в широком диапазоне скоростей. Он способен использовать как управляемые, так и неуправляемые средства поражения. Основные функции самолета включают: