Прощание и похороны умершего на 100-м году жизни бывшего игрока «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна состоятся 27 ноября. Об этом RTVI сообщила его дочь Виктория Симонян. Однако, по ее словам, пока «все в стадии решения».

«Вы знаете, пока эти вопросы решаются. Скорее всего, 27-го числа. Пока все в стадии решения», — поделилась она.

Помощник Виктории Симонян, комментируя ситуацию, сообщил RTVI следующее:

«Дата [похорон] — 27-е, а все остальное будет сообщено дополнительно на сайте РФС и футбольного клуба “Спартак”».

UPD: генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил ТАСС, что церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл-Арене».

О смерти легендарного спортсмена ранее сообщил президент Союза ветеранов футбола Александр Мирзоян. По его словам, состояние бывшего футболиста ухудшилось 20 ноября, после чего он был госпитализирован.

Спортивный журналист Дмитрий Егоров уточнял, что до этого с Симоняном «произошел несчастный случай», после которого тот не смог восстановиться.

Никита Симонян родился в 1926 году и с 14 лет занимался футболом в сухумской спортшколе при клубе «Динамо». Помимо этой команды, впоследствии он также играл за московские «Крылья Советов» и «Спартак», с которым четырежды выигрывал чемпионат СССР и дважды завоевывал кубок страны. Играя за этот клуб, Симонян забил 160 мячей и стал лучшим бомбардиром в его истории.

За сборную СССР футболист впервые выступил в 1954 году на товарищеском матче с командой Швеции, а через два года в ее составе стал победителем футбольного турнира на Олимпиаде в Мельбурне. В общей сложности Симонян отыграл за сборную 20 матчей, в которых забил 10 мячей.

Завершив карьеру игрока в 1059 году, спортсмен работал тренером в московском «Спартаке», ереванском «Арарате», сборной СССР и армавирском «Черноморце», в 1998 году был избран вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), а в 2002 году — первым вице-президентом. 2002 году он стал первым вице-президентом союза.

В октябре 2025 года Симонян отметил 99-летие, получив от президента России Владимира Путина звание Героя труда за вклад в развитие и популяризацию футбола. «Где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только “Спартак”, но и вообще всех — уже ушла “туда”, а я пока что держусь!» — говорил именинник о своем возрасте.