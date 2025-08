Причиной смерти фронтмена группы Black Sabbath, 76-летнего рок-музыканта Оззи Осборна стали острый инфаркт миокарда и внебольничная остановка сердца. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, среди сопутствующих заболеваний указаны ишемическая болезнь сердца и осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Таблоид также отметил, что в свидетельстве о смерти Осборна в графе о его деятельности указано «легенда рока, автор песен и исполнитель». По мнению автора публикации, такая формулировка стала трогательной данью уважения к артисту.

Оззи Осборн скончался 22 июля, спустя менее чем три недели после своего последнего выступления с участниками Black Sabbath. Этот концерт под названием Back to the Beginning, состоявшийся 5 июля в Бирмингеме, стал прощальным подарком для поклонников. Десятичасовое шоу собрало 40 тысяч зрителей, при этом все билеты были распроданы за 25 минут. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 5,8 млн человек.

Оззи Осборн, родившийся 3 декабря 1948 года в британском Бирмингеме, обрел мировую известность как фронтмен легендарной группы Black Sabbath, в которой выступал с конца 1960-х до конца 1970-х годов. Их дебютный альбом вошел в историю музыки как один из основополагающих для жанра хеви-метал.

За время существования коллектива десять их релизов поднимались в топ-10 британского хит-парада, а общемировые продажи записей к началу 2000-х годов превысили отметку в 70 млн экземпляров, что сделало Black Sabbath одной из самых коммерчески успешных групп в истории тяжелого рока.

Оставив Black Sabbath в 1979 году, Осборн стремительно заявил о себе как самостоятельный артист. Его дебютный сольный альбом «Blizzard of Ozz» (1980) и последовавший за ним Diary of a Madman (1981) не просто повторили успех предыдущего коллектива, но и задали новые стандарты хард-рока. Особую популярность получили хиты Crazy Train и Mr. Crowley, демонстрирующие фирменный стиль Осборна — мощный вокал с характерным вибрато, сочетающийся с глубокими, порой мрачными текстами. Сценические выступления музыканта превращались в настоящие шоу с элементами театральности и провокации — от имитации жертвоприношений до скандальных выходок.

В начале 2000-х музыкант приобрел новую волну популярности благодаря участию в реалити-шоу The Osbournes. Даже столкнувшись с серьезными заболеваниями, он не прекращал творческую деятельность, закрепив за собой статус живой легенды рок-музыки.

Всю свою карьеру Осборн получал высшие музыкальные награды и почётные звания. Он стал одним из немногих артистов, включенных как в британский Зал музыкальной славы, так и в американский Зал славы рок-н-ролла. Кроме того, его имя увековечено звездой на Голливудской Аллее славы. Среди творческих достижений музыканта — пять премий «Грэмми», а его сольные альбомы Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых в США.