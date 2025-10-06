Российский актер театра и кино Михаил Пореченков должен выплатить Федеральной налоговой службе (ФНС) долг в размере 622 тыс. рублей, сообщает «Постньюс».

По данным портала, задолженность связана с непогашенными выплатами по деятельности Пореченкова как индивидуального предпринимателя. ИП на артиста зарегистрировано в области производства телевизионных программ, кино- и видеофильмов.

«Постньюс» напоминает, что, если долг не будет погашен вовремя, налоговая может заблокировать банковские счета актера, а судебные приставы — возбудить исполнительное производство.

По данным СПАРК-Интерфакс, Пореченков возглавляет фонд возрождения храма Георгия Победоносца в Новгородской области и является совладельцем московского ООО «Омега Интернешнл», работающего в сфере общепита и доставки продуктов.

В статусе ИП Пореченков вправе заниматься производством кинофильмов, видеофильмов

и телевизионных программ, вести радиовещательную и издательскую деятельность, заниматься рекламой, исполнительским искусством и художественным творчеством.

Михаил Пореченков родился 2 марта 1969 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). До 1986-го учился в школе-интернате при советском посольстве в Варшаве, затем — в Таллинском высшем военно-политическом строительном училище.

За 10 дней до выпуска Пореченков ушел из училища и направился на срочную службу, по возвращении с которой поступил во ВГИК на курс Армена Джигарханяна. Доучиться в университете будущему актеру не удалось — он был отчислен. Но диплом Пореченков все же получил, выпустившись в 1996 году из Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне — Российский государственный институт сценических искусств).

С 1996 по 2002 год Пореченков служил в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, после перешел в Московский художественный театр имени А.П. Чехова. Он участвовал в постановках «Утиная охота», «Белая гвардия», «Крейцерова соната», «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», «Заговор чувств», «Бег» и др.

Также Пореченков снимается в кино. Его дебют состоялся в 1994 году в драматической картине «Вне времени» немецкого режиссера Андреаса Кляйнерта. Широкую узнаваемость он получил после роли в сериале «Агент национальной безопасности». Всего фильмография актера насчитывает более 90 картин.