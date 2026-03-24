При взрыве в многоквартирном доме в Севастополе погибли 50-летняя мать шестерых детей и ее 20-летний сын, который сначала считался пропавшим без вести. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Четверо дочерей погибшей пострадали — одна госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести, у одной травмированы ноги. Единственный из пятерых детей, кого не было на месте взрыва — сын Иван, живущий отдельно.

Один из очевидцев рассказал «Mash на волне», что услышал взрыв и уже через три минуты вместе с отцом семейства и другими соседями вытаскивал из-под завалов дочерей погибшей примерно 12-ти и 14-ти лет. По его словам, первой он нашел у батареи девочку с поврежденными ногами. Вторую нашли между матрасом и диваном.

Еще одна жительница подтвердила, что люди бросились доставать выживших еще до приезда экстренных служб. Люди также оттаскивали машины, чтобы дать доступ спасателям.

Многодетная семья жила на первом этаже рядом с эпицентром взрыва. Мать, по данным канала, работала кассиром в бухгалтерии, а также ухаживала за пожилыми людьми и инвалидами, помогая им с уборкой, покупкой продуктов и лекарств.

В свободное время была певчей в Татианинском храме Севастополя, который сообщил о ее гибели и объявил первую заупокойную службу по ней.

Взрыв в доме №14 на улице Павла Корчагина произошел около 23:40 в понедельник, 23 марта, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. По его словам, дом напротив был «серьезно поврежден» взрывной волной. Жители пострадавших подъездов были эвакуированы. На время оценки степени разрушений в квартирах людям обещали предоставить места в пансионатах и гостиницах.

Развозжаев оценил ситуацию как «серьезную». Погибли двое, еще 12 человек пострадали и находятся в больницах, среди них трое детей.

«Версия взрыва бытового газа официально исключена. <…> Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз», — написал губернатор.

На месте провели работу криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Затем начался разбор завалов, уборка мусора в домах и во дворе. Как рассказал Развозжаев, жители при помощи волонтеров стали выносить свои уцелевшие вещи.

По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК), сообщил СК. В тексте произошедшее описано как «хлопок с последующим разрушением конструкций здания».