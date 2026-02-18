До 5 тыс. военных, служащих в российской армии по призыву, ежегодно будут направлять в подразделения МЧС. Об этом глава ведомства Александр Куренков сообщил в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«С министерством обороны России достигнуты договоренности по выделению МЧС России ежегодно до 5 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности МЧС России», — пояснил он.

Куренков отметил, что в некоторых территориальных органах вопрос некомплекта личного состава МЧС стоит «особенно остро». Речь идет о Запорожской области, где не хватает 20% сотрудников, ДНР, ЛНР и Владимирской области (по 26%), Москве и Магаданской области (по 27%), Удмуртии (35%), Херсонской области (более 51%).

Ранее глава МЧС говорил о том, что отток кадров в ведомстве происходит из-за низких зарплат как у рядовых сотрудников, так и у специалистов с высокой степенью подготовки и практического опыта. Он отмечал, что МЧС совместно с Минфином прорабатывает вопрос повышение заработной планы личного состава.

Среди прочего, Куренков в ходе правительственного часа в Совфеде подчеркнул, что внесенные в изменения в Федеральный закон «О ветеранах» «устранил многолетний правовой пробел и обеспечили равенство с военнослужащими других органов исполнительной федеральной власти в получении максимального пакета гарантий и льгот, предусмотренных для ветеранов боевых действий».

Вместе с тем он указал, что пожарные спасатели «ежедневно рискуют жизнью», находясь в зоне «досягаемости огневых средств противника», в связи с чем МЧС будет продолжать работу по расширению мер социальной поддержки для своих сотрудников.