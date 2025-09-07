Проект «Декларатор» собрал данные из деклараций доходов, опубликованных кандидатами на выборах губернаторов и депутатов региональных парламентов (есть в распоряжении RTVI). В пятерку самых богатых вошли сразу двое претендентов на депутатские места в думе Курганской области. Кто еще оказался в рейтинге богатейших кандидатов — в материале RTVI.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин отменил обязательную публикацию деклараций о доходах и имуществе чиновников и госслужащих на время военного конфликта на Украине. Как потом пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, подавать декларации по-прежнему будут, а публикация станет необязательной. С тех пор в открытом доступе есть только те декларации, которые публикуются на добровольной основе и кандидатами на выборах. В 2025 году выборы в России пройдут в единый день голосования 14 сентября

1. Курганская область

Рейтинг богатейших кандидатов на предстоящих региональных выборах возглавил Дмитрий Ильтяков, который готовится переизбраться в Курганскую областную думу от «Единой России». Его доход за прошлый год превысил 2,6 млрд рублей.

С середины 1990-х Ильтяков занимается предпринимательской деятельностью. Он является учредителем и совладельцем мясоперерабатывающего комбината «Велес» в селе Частоозерье. Компания занимает четвертое место в Курганской области по выручке в отрасли «Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции», улучшив показатель на 25% — до 204,5 млн рублей за 2024 год.

Также Ильтяков возглавляет курганский «Физкультурно-спортивный клуб «Велес»», который является поставщиком услуг по госконтрактам, связанным с детскими садами и школами. Согласно открытым данным, с клубом заключено больше 20 контрактов на сумму 17 млн рублей.

2. Магаданская область

Вторым богатейшим кандидатом стал Александр Басанский, переизбирающийся в Магаданскую областную думу от «Единой России». В заксобрании он сейчас является первым заместителем председателя. Несмотря на то что его доходы с 2021 года сократились почти в четыре раза, бизнесмен и политик по-прежнему входит в число миллиардеров. За прошлый год он заработал более 1,2 млрд рублей.

Согласно данным декларации, Басанский является владельцем или совладельцем 12 компаний в регионе, в основном связанных с золотодобычей. Среди них есть также фармацевтические и агропромышленные предприятия, а также центр коррекции зрения.

В последнем рейтинге Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами», составленном в 2021 году, пока публикация доходов еще была обязательной, Басанский занимал четвертую строчку с суммарным доходом семьи в 4,3 млрд рублей.

3. Тамбовская область

Третьей среди богатейших кандидатов оказалась Елена Семилетова, выдвинутая от партии «Новые люди» на пост губернатора Тамбовской области. Она близка к тому, чтобы войти в клуб миллиардеров — годовой доход превышает 903 млн рублей.

На пост главы Тамбовской области впервые за всю историю региона претендует женщина, отмечает «Блокнот Тамбов». Его материал о выдвижении Семилетовой опубликован под заголовком «»Железная леди» из Тамбова».

«Елена Семилетова — наша, тамбовская! Родилась и выросла здесь, знает все проблемы не понаслышке. С нуля построила успешный бизнес, получила звание лауреата всероссийского конкурса «Деловой престиж». <…> Ее компания постоянно участвует в благотворительности, поддерживает начинающих предпринимателей», — говорится в статье.

Согласно декларации, Семилетова владеет «Тамбовской Оконной Компанией». Она руководит предприятием уже 16 лет. В мае на конкурсе «Деловой престиж» в Москве она получила гран-при «Лучшая женщина-предприниматель 2025 года», а также выиграла в номинации «Промышленность».

4. Курганская область

Четвертое место досталось кандидату в депутаты Курганской областной думы Роману Романовичу. Согласно «Декларатору», его доход в прошлом году составил 635 млн рублей. Романович сейчас занимает пост председателя думы Половинского муниципального округа Курганской области.

Романович зарегистрирован как ИП и является учредителем пяти ООО, среди которых наибольшую выручку — 18 млн рублей — получил в 2024 году «Зауралводпроект» (имеет статус микропредприятия, основной деятельностью являются аренда и управление нежилой недвижимостью).

В отличие от этого ООО, другое предприятие с таким же названием — «Проектный институт “Зауралводпроект”» (его учредителем тоже указан Романович) — имеет годовую выручку всего в 20 тыс. рублей.

Выручка остальных учрежденных кандидатом компаний варьируется от 1,4 млн до 9,6 млн рублей. Две из них тоже работают с нежилой недвижимостью, еще одна — это ЧОП под названием «Скиф».

5. Архангельская область

Пятым из богатейших кандидатов оказался депутат Госдумы от КПРФ Роман Лябихов, выдвинутый на пост губернатора Архангельской области. Он задекларировал годовой доход в 424,9 млн рублей.

Это в десятки раз больше, чем у остальных четырех конкурентов, включая действующего губернатора региона Александра Цыбульского, который за прошлый год заработал лишь 7,5 млн рублей.

Имя Лябихова муссировалось в СМИ летом 2022 года в связи с сообщениями о том, что прокуратура Мюнхена конфисковала имущество некоего депутата Госдумы от фракции КПРФ. В немецких источниках не назвали фамилию, однако позднее в некоторых русскоязычных изданиях появились сведения, что речь шла именно о Лябихове.

Думские коммунисты тогда вступились за коллегу. Глава пресс-службы партии Александр Ющенко указал, что «перед тем как избираться, он [Лябихов] сдавал декларацию, которую Центризбирком изучил вдоль и поперек <…> на основе официальных запросов в федеральную налоговую, миграционную службы, службы безопасности и так далее».

Как напомнил Ющенко, Лябихов до избрания депутатом занимался бизнесом, но потом, согласно закону, избавился от всех активов, которые в итоге могли получить родственники.

«Лябихов проверку прошел, к нему вопросов со стороны ЦИК не было. И поэтому он смог стать депутатом Госдумы. Спустя какое-то время появилась эта информация о конфискации, что якобы вроде у кого-то там есть имущество, или у сватьев, у братьев и прочее. Это манипуляционная история», — подытожил Ющенко.

Брянская область

Отдельно «Декларатор» отметил Ольгу Богомаз — жену губернатора Брянской области Александра Богомаза, которую в региональных СМИ называют «картофельной королевой». Она не является кандидатом на сентябрьских выборах, но может конкурировать с самыми обеспеченными из них — согласно декларации, она заработала за прошлый год 391,7 млн рублей.

Сам брянский губернатор, который будет переизбираться, принес в семейный бюджет «символические на этом фоне 5,8 млн», пишет «Декларатор». Это в 67,5 раза меньше, чем доход супруги.

Согласно базам данных юрлиц и ИП, Ольга Богомаз является основательницей и главой крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), названного семейной фамилией. Также она учредитель двух ООО — «Меленский картофель» и «Картофельный альянс» — с выручкой 4,9 млрд и 1,7 млрд рублей (за 2024 год) соответственно.

В отличие от этих предприятий, доходы КФХ «Богомаз» нигде не опубликованы, отмечает «Федеральный бизнес журнал». Однако на тех же сервисах можно увидеть, что оно выигрывало тендеры на госзакупки, заказчиком во всех случаях была брянская исправительная колония №5. Сумма последнего заказа составила 365 тыс. рублей.

Как писали «Новости Брянска», в 2024 году Ольга Богомаз вошла в топ-3 женщин-владелиц самого прибыльного бизнеса в Центральной России, а также заняла 50-е место (поднявшись на 15 позиций) в списке 100 самых влиятельных людей Брянской области.