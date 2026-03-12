Следствие не рассматривает версию об убийстве Умара Джабраилова, которую выдвинула его дочь, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах. По его словам, все факты указывают на то, что бизнесмен и бывший сенатор совершил самоубийство.

Выводы об этом были сделаны на основе записей с камер видеонаблюдения в доме Джабраилова и показаний тех, с кем он общался незадолго до смерти. Судя по видео, в квартире бизнесмен был один, а возле его дома и в подъезде не появлялись подозрительные лица.

«Кроме того, сразу несколько людей из окружения бизнесмена рассказывают о его подавленном состоянии и разговорах о суициде. Это точно самоубийство», — сообщил источник KP.RU.

В ночь на 2 марта Джабраилова нашли в съемной квартире в московском ЖК «Веспер Тверская», рядом лежал пистолет «Люгер» калибра 9 мм. Бизнесмена госпитализировали в Боткинскую больницу, где он умер через несколько часов.

Выяснилось, что вечером 1 марта по пути на ужин в элитный ресторан «Интерконтиненталь» на Тверской улице Джабраилов намекал охранникам, что хочет совершить суицид, но потом попросил оставить его в одиночестве и вернулся домой на такси.

Умар Джабраилов родился в 1958 году в Грозном. С 1997 году являлся топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей ТЦ «Охотный Ряд» и «Смоленский пассаж», ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и др. В 2000 году участвовал в выборах президента России и занял последнее место. В 2004-2009 годах представлял Чечню в Совфеде и входил в состав делегации РФ в ПАСЕ. Потом был советником помощника президента России по международным делам, а в 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

После сообщений о смерти бизнесмена его дочь Альяна, живущая в Монако, опубликовала в соцсетях пост о том, что ее отец себя не убивал. Она заявила, что его «заставили замолчать», поскольку он был связан с обвиненным в секс-торговле людьми финансистом Джеффри Эпштейном. В знакомстве с ним Джабраилов признавался сам — как и в дружбе с его помощницей Гислейн Максвелл.

Знакомые Джабраилова рассказали «Коммерсанту» про «целый ряд обстоятельств», которые якобы могли подтолкнуть его к суициду, включая проблемы со строительными проектами. В последние месяцы бизнесмену заблокировали счета ИП и активы в ВТБ, Альфа-банке, Уралсибе, Озон-банке, Сбербанке и Т-Банке.