В 2025 году состояние богатейших российских бизнесменов выросло на $23,8 млрд. Такие данные следуют из рейтинга Billionaires Index, который 2 января опубликовал Bloomberg.

Bloomberg Billionaires Index — это рейтинг самых богатых людей мира, который обновляется ежедневно. Агентство публикует его с 2012 года. Методология расчета основывается на оценке активов, включая котировки акций на биржах, их данные обновляются после закрытия торговой сессии в Нью-Йорке.

В список из 500 предпринимателей со всего мира вошли 20 россиян. Среди них наибольший прирост показали:

основатель и основной владелец холдинга USM Алишер Усманов, который заработал за прошлый год $6,04 млрд (в общей сложности его состояние достигло $19,9 млрд);

собственник Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, финансы которого возросли на $4,75 млрд, составив таким образом $7,88 млрд.

создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, заработавший в 2025 году $3,38 млрд. Сегодня его капитал составляет $14,4 млрд.

В рейтинге также оказалась основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким, доход которой увеличился до $7,89 млрд. А также бизнесмен Михаил Фридман, который однако понес убытки. Предприниматель уменьшил свое благосостояние на $4,7 млрд, до 10,1 млрд.

В то же время первые пять позиций рейтинга занимают американские предприниматели, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, сооснователей Google Ларри Пейджа и Сергей Брина, основателя Amazon.com, создателя Blue Origin Джеффа Безоса и основателя Oracle Ларри Эллисона.

По состоянию на 1 декабря 2025 года вышеназванные российские бизнесмены занимали те же позиции.