Присутствие войск НАТО на Украине после мирного соглашения с Россией может обернуться третьей мировой войной, в результате которой «схлопнется земной шарик». Об этом заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий уточнил, что появление иностранных военных на территории Украины «сведет к минимуму победу» российской стороны. Он напомнил, как в советское время некоторые «недальновидные» политики «сдали» Германскую Демократическую Республику (ГДР), в результате чего Германия объединилась.

По словам собеседника издания, такой сценарий может спровоцировать «жесточайшую эскалацию».

«Шарик наш земной схлопнется, никто ничего и не заметит <…> Наша победа — это наша победа, и победители диктуют условия, а побежденные принимают эти условия и их выполняют», — объяснил эксперт.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что размещение иностранных военных на территории Украины после заключения мирного соглашения находится «за гранью красных линий России». По его словам, Москва такого «никогда не допустит».

В январе источники Reuters и The Financial Times (FT) сообщали, что США выдвинули Украине новое условие для предоставления гарантий. Как отмечали собеседники FT, предполагаемая договоренность может предусматривать передачу России Донбасса. В обмен на вывод войск с территорий, находящихся под контролем ВСУ, США, как указывалось в материале, могут пообещать Украине дополнительные поставки вооружений для усиления армии в мирный период.

Предлагаемые США обязательства также включают обещание, что гарантии будут соответствовать статье 5 Устава НАТО о самообороне, а также готовность к скоординированному военному ответу в случае «продолжительного нападения». При этом источник Reuters не подтвердил информацию FT о том, что американская сторона стремится склонить Украину к территориальным уступкам. Такое предположение он назвал «вводящим в заблуждение».