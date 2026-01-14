Объемы чистых продаж валюты по бюджетному правилу повлияют на рост или снижение курса рубля в ближайшее время, считают эксперты в сфере финансов, опрошенные Life.ru. При этом, по их прогнозам, во второй половине января не ожидается резких колебаний валютного курса.

По словам инвестиционного стратега компании «Бахтин Капитал» Александра Бахтина, одним из главных факторов, которые повлияют на курс российской валюты, станет изменение объема чистых продаж валюты по бюджетному правилу после 15 января. Если он увеличится относительно нынешних 10,22 млрд рублей в день, то это пойдет на пользу рублю. Снижение же интервенций станет фактором давления на национальную валюту.

Бахтин считает, что курсы валют могут выйти из временной зоны равновесия лишь при условии «сильных геополитических сигналов».

По словам основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева, ключевым событием для инвесторов станет публикация данных по инфляции и активности потребителей в США — они скорректируют ожидания по дальнейшим действиям ФРС (Федеральная резервная система США) и повлияют на мировой спрос доллара.

«Дополнительным фактором станет пониженная ликвидность в начале недели из-за выходного дня в США, из-за чего движения курса могут быть менее выразительными. В этих условиях рубль, скорее всего, будет двигаться спокойно, без резких колебаний, реагируя прежде всего на внешний новостной фон», — отметил собеседник Life.ru.

Бахтин обратил внимание, что в начале 2026 года рубль не столкнулся с препятствиями, и поэтому значительных перемен в его курсе в ближайшее время не предвидится. По прогнозу аналитика, с 19 января доллар подорожает до уровня 80 рублей, евро — до 93-94 рублей, а юань — до 11,2-11,5 рубля. Эксперт предположил, что приближающийся январский налоговой период может поддержать рубль.

Согласно данным ЦБ, официальный курс доллара на 14 января 2025 года составляет 78,8 рубля, евро — 92,4 рубля, юаня — 11,2 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прогнозирует, что курсы иностранных валют во второй половине января могут вырасти.

«Лимиты продажи валюты по бюджетному правилу наверняка снизятся относительно высоких декабрьских, геополитический фон настороженный, глобальный доллар (DXY) подрастает относительно корзины валют», — отметил он.

По его словам, волатильность на рынке после Нового года все еще низкая, а трейдеры пока не демонстрируют должной активности. Ликвидность на бирже и динамика валютных пар после праздников будут постепенно расти и становиться более выраженными, считает эксперт. Зельцер ожидает, что с 19 января доллар будет торговаться выше 80 рублей, евро — по 94 рубля, а юань — ближе к 11,5 рубля.

Согласно базовому сценарию финмаркетплейса «Сравни», при условии, что текущая геополитическая обстановка не изменится, в январе рубль может ослабеть, и можно ожидать курс доллара в диапазоне 80-88 рублей, евро — 94-105 рублей, а юаня — 11,3-12,6 рубля.

Аналитики платформы связывают умеренное ослабление рубля со снижением цены на нефть Brent до $63 за баррель, снижением объема продажи валюты в рамках бюджетного правила и постепенным снижением ключевой ставки Банка России.

Как отметил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, текущая ключевая ставка на уровне 16% обеспечивает стабильность российской валюты, а выплаты по НДС за четвертый квартал 2025 года — небольшой спрос на рубли.

«По моим оценкам, резких колебаний не будет, ждем рубль в диапазоне 79—82 за доллар», — поделился он.

12 января предприниматель Олег Дерипаска назвал «абсолютно безумным» искусственное завышение курса рубля. Оно, по его словам, уже привело к падению конкурентоспособности российской экономики.

В тот же день Дерипаска опубликовал в своем телеграм-канале скриншот из сюжета Bloomberg о падении курса доллара по отношению к другим мировым валютам. Стратегию добровольного повышения курса рубля на фоне девальвации доллара США он назвал «бессмысленной».