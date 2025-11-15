Польша будет оказывать помощь украинским беженцам последний год, заявил президент страны Кароль Навроцкий. Его слова приводит издание Onet Wiadomości.

Он подчеркнул, что подписал закон о специальной помощи украинцам «в последний раз». По мнению Навроцкого, спустя три года после начала боевых действий на Украине к беженцам, которые находятся в Польше, необходимо относиться «ответственно, но также, как и ко всем национальным меньшинствам в нашей стране».

В конце сентября глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий заявил, что Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам. По его словам, это станет «фактическим концом туризма из Украины за счет польского налогоплательщика».

«Эо конец льгот [по программе] «800+» для граждан Украины, которые не работают здесь, в Польше, не проживают в Польше, не платят взносы, не платят налоги, их дети не ходят в школу», — пояснил Богуцкий.

Он считает, что такие изменения справедливы не только по отношению к поляками, но и к тем украинцам, которы «работают, <…> осознали необходимость участия в польской социально-экономической системе».