Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о социальных выплатах и бесплатной медицинской помощи для безработных граждан Украины, прибывших в страну после начала февраля 2022 года, передает TVP.Info. Соответствующий законопроект был ранее одобрен польским парламентом (сеймом).

Речь идет, в частности, о праве на участие в программе «800+», предусматривающей ежемесячное пособие в размере 800 злотых (свыше 200 долларов США) на каждого ребенка. Сейчас эта выплата доступна и украинским семья, однако с 1 июня на него могут претендовать только те граждане Украины, чьи дети ходят в польские школы. Инициатива включает в себя и другие льготные услуги. Действие этого закона временное и продлевается дважды в год.

Навроцкий отметил, что Польша по-прежнему сохраняет готовность помогать и предоставлять убежище украинским беженцам, и позиция Варшавы в этом вопросе останется неизменной. Однако, по прошествии 3,5 лет, ситуация кардинально изменилась, что требует корректировки подходов.

«Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что “800+” положено только тем гражданам, которые работают. Закон, который лег на мой стол, не исполняет этого требования, а я своего мнения не меняю», — пояснил польский лидер.

Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась и в сфере медицинского обслуживания. По словам президента, возникает недопустимая ситуация, при которой граждане Украины, не делающие взносов в Фонд здравоохранения, оказываются в более привилегированном положении, чем сами поляки.

«Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде», — сказал Навроцкий.

Однако он не просто отклонил закон, а предложил собственную версию. В его проекте социальные выплаты и медицинское обслуживание положены лишь тем, кто легально трудоустроен в Польше и является налогоплательщиком. Президент акцентировал, что это выполнение его электорального обещания, с которым он победил на выборах.

Параллельно Навроцкий инициировал разработку законопроекта, ужесточающего процедуру получения польского гражданства. Эта мера потенциально затронет граждан Украины, симпатизирующих идеологическому наследию националиста Степана Бандеры. Кроме того, польский лидер выступил с инициативой об усилении ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Неожиданное последствие

Решение президента Польши отклонить законопроект о продлении помощи Украине в существующем виде означает, что с начала октября польская сторона более не будет осуществлять оплату за использование Украиной спутникового интернета Starlink, отметил министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский в соцсети Х.

Спутниковые терминалы Starlink активно используются ВСУ с момента начала боевых действий для организации связи, координации беспилотных летательных и морских аппаратов, а также решения других задач.

«Это означает конец интернета Starlink, который Польша предоставляла <…> Украине. Кроме того, прекращается поддержка хранения украинских правительственных данных в безопасном месте», — написал он.

Гавковский назвал потенциальное отключение Украины от интернета «лучшим подарком» для российских войск. Он также обратился к президенту Навроцкому с призывом перестать «слепо нападать на правительство ради политической борьбы», так как это вредит борцам за независимость и помогает России.

Навроцкий наложил вето на закон, который продлевал действие программы поддержки Украины до конца первого квартала 2026 года. Как заявили в польском Минцифры, срок действия соглашения между Варшавой и Киевом относительно Starlink истекает 30 сентября 2025 года. В министерстве также отметили отсутствие информации о потенциальных альтернативах данной спутниковой системе.

По данным ведомства, с 2022 до конца 2024 года на покупку и обслуживание 24,5 тыс. терминалов Starlink для Украины было выделено $83,5 млн. На 2025 год планировалось дополнительное финансирование в размере $20 млн.

Что известно о Навроцком

В конце мая в Польше прошли президентские выборы с участием 13 кандидатов. Победу одержал 42-летний кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» («ПиС») Кароль Навроцкий, набравший 50,89% голосов. Он официально вступил в должность главы государства 6 августа.

Новый глава польского государства занимает жесткую позицию по украинскому вопросу: он выступает против интеграции Украины в евроатлантические структуры (ЕС и НАТО) и считает недопустимым предоставление украинским мигрантам социального пакета, равного с гражданами Польши. При этом Навроцкий фигурирует в российском розыске по обвинению в причастности к демонтажу мемориалов советским воинам на польской территории.

В июле Навроцкий публично охарактеризовал действующего главу правительства Дональда Туска как «самого плохого премьера» за весь период с 1989 года. В ответ на избрание Навроцкого президентом Туск инициировал в сейме голосование о доверии своему кабинету министров. Объявляя это решение, премьер отметил, что правительство ожидают сложности во взаимодействии с новым главой государства.