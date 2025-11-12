В Москве в 2026 году появятся беспилотные такси, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время IT-форума «Цифровые решения». Он уточнил, что технология должна доказать свою безопасность, поэтому в салоне все равно будет водитель.

«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — приводит слова Мишустина «Интерфакс».

Председатель правительства добавил, что технология будет внедряться после того, как пройдет все необходимые испытания, подтверждающие ее безопасность и удобство.

Мишустин уточнил, что на текущий момент на российских трассах работают 90 беспилотных грузовых автомобилей, их пробег за 2025 год превысил 8,5 млн км. Он напомнил, что в октябре автономный легковой автомобиль съездил из Москвы в Тулу и обратно, преодолев расстояние в 400 км. Водитель-испытатель, находившийся в салоне, при этом ни разу не вмешался в управление.

В октябре гендиректор «Яндекса» рассказал РБК, что до конца 2025 года компания планирует внедрить автономные автомобили, работающие на архитектуре трансформеров — технология позволяет транспорту предсказывать траекторию.

Первое время заказать такую машину смогут только сотрудники «Яндекса», если же столичный Дептранс одобрит проект, такое такси смогут вызывать и обычные пользователи. Опция будет доступна в нескольких районах Москвы.

В 2023 году «Яндекс» уже запускал в тестовом режиме беспилотное такси в московском районе Ясенево. Работать над технологией беспилотного управления в компании начали еще в 2016 году, а уже в 2018 году такими воспользовались 700 гостей Yet another Conference. В июле того же года «Яндекс» подписал соглашение с правительством Москвы о развитии автономного транспорта.

Перспективы беспилотного транспорта в Москве

В августе 2025 года мэр столицы Сергей Собянин говорил, что со временем весь транспорт в городе перейдет на беспилотное управление, однако для этого могут понадобиться несколько десятков лет. Первым делом, по его словам, правительство намерено развивать беспилотный рельсовый транспорт — трамваи и метро. Первые такие трамваи запустили в начале сентября — от метро «Щукинская» до улицы Кулакова.

В июне текущего года замглавы Минтранспорта Андрей Никитин рассказал ТАСС, что ведомство не планирует торопиться с запуском такси без водителей. Такие автомобили выйдут на дороги «за горизонтом» 2030 года, так как сначала нужно отработать все технологические схемы для проверки безопасности, отметил он.

В том же месяце депутаты от фракции «Новые люди» предложили Мишустину провести эксперимент по использованию беспилотных такси в нескольких регионах, чтобы сократить число мигрантов среди водителей.

В феврале Министерство экономики сообщило, что с апреля 2022 по ноябрь 2024 года в рамках экспериментального правового режима по тестированию беспилотных автомобилей зарегистрировали всего 36 ДТП.

При этом 10 из них произошли, когда авто управлял водитель, еще 26 — когда испытатель вмешивался лишь при необходимости. Всего за время эксперимента роботакси выполнили более 92 тыс. поездок в Сириусе, Иннополисе и Ясенево.