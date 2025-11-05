Президент России Владимир Путин предложил заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталию Королеву возглавить Тверскую область, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 5 ноября. Глава государства уже подписал указ о его назначении.

«Постановляю: назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область на встрече в Кремле вечером 4 ноября. Тот в свою очередь заявил, что готов.

В беседе с Королевым Путин отметил, что у Королева «всё получается» в рамках работы в ФАС. Говоря о Тверской области, президент заявил, что это «непростой», но «очень интересный» регион, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения.

«Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов <…>. Это, что называется, самый центр русской земли, и не потому, что он входит в Центральный [федеральный] округ, а по тому, что по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства», — сказал глава государства.

Королев в ответном слове пообещал, что оправдает оказанное президентом доверие. Своими главными приоритетами на посту руководителя Тверской области он назвал повышение качества жизни граждан и поддержку семей участников военной операции на Украине.

Королев также заявил, что займется подготовкой региона к прохождению зимы, «чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время».

«Кроме того, <…> продолжу работу, начатую моими предшественниками, по развитию экономического потенциала региона и, конечно же, буду работать над тем, чтобы оказывать помощь в одобренном вами, Владимир Владимирович, проекте высокоскоростной магистрали, которая пройдет также через территорию Тверской области», — сказал врио тверского губернатора.

Он добавил, что, работая на госслужбе, «привык» выполнять поручения президента «безусловно» и продолжит «это делать впредь».

Должность губернатора Тверской области оставалась вакантной с конца сентября. Тогда были досрочно прекращены полномочия Игоря Руденя, руководившего регионом с 2016 года. Его назначили на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) вместо Александра Гуцана, который возглавил Генпрокуратуру.

На вопрос, с чем связана заминка с назначением нового главы Тверской области, в Кремле заявили, что Путин и сотрудники администрации президента «пытаются выбрать наилучший вариант — человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность, именно для этого региона».