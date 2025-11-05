Президент России Владимир Путин предложил заместителю руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталию Королеву возглавить Тверскую область, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 5 ноября. Глава государства уже подписал указ о его назначении.
«Постановляю: назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область на встрече в Кремле вечером 4 ноября. Тот в свою очередь заявил, что готов.
В беседе с Королевым Путин отметил, что у Королева «всё получается» в рамках работы в ФАС. Говоря о Тверской области, президент заявил, что это «непростой», но «очень интересный» регион, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения.
«Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов <…>. Это, что называется, самый центр русской земли, и не потому, что он входит в Центральный [федеральный] округ, а по тому, что по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства», — сказал глава государства.
Королев в ответном слове пообещал, что оправдает оказанное президентом доверие. Своими главными приоритетами на посту руководителя Тверской области он назвал повышение качества жизни граждан и поддержку семей участников военной операции на Украине.
Королев также заявил, что займется подготовкой региона к прохождению зимы, «чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время».
«Кроме того, <…> продолжу работу, начатую моими предшественниками, по развитию экономического потенциала региона и, конечно же, буду работать над тем, чтобы оказывать помощь в одобренном вами, Владимир Владимирович, проекте высокоскоростной магистрали, которая пройдет также через территорию Тверской области», — сказал врио тверского губернатора.
Он добавил, что, работая на госслужбе, «привык» выполнять поручения президента «безусловно» и продолжит «это делать впредь».
Должность губернатора Тверской области оставалась вакантной с конца сентября. Тогда были досрочно прекращены полномочия Игоря Руденя, руководившего регионом с 2016 года. Его назначили на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) вместо Александра Гуцана, который возглавил Генпрокуратуру.
На вопрос, с чем связана заминка с назначением нового главы Тверской области, в Кремле заявили, что Путин и сотрудники администрации президента «пытаются выбрать наилучший вариант — человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность, именно для этого региона».
Виталию Королеву 45 лет, он родился 23 июня 1980 года в Красноярске. Окончил Красноярский государственный аграрный университет и магистратуру МГИМО, кандидат экономических наук. В начале 2000-х работал в компаниях «Красноярскнефтепродукт» и «Красноярскэнерго». С 2004 по 2008 год был заместителем начальника правового управления Минэкономразвития, а с 2008-го пр 2012-й — начальником отдела анализа и контроля департамента имущественных отношений министерства. В Федеральную антимонопольную службу пришел в 2005 году, спустя три года стал начальником управления контроля электроэнергетики ведомства. С октября 2015-го занимал пост замруководителя ФАС. В ноябре 2024 года был назначен главой кафедры антимонопольного регулирования МГИМО.
В 2015 году Королев награжден благодарственным письмом президента России, в 2018-м — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».