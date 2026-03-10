Одним из основных претендентов на пост уполномоченного по правам человека в России является председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, представляющая в фракцию «Справедливая Россия». Об этом сообщают «Ведомости», РБК и «Коммерсант» со ссылкой на источники в нижней палате парламента и собеседников, близких к администрации президента.

Вопрос о новом омбудсмене, по информации «Ъ», обсуждался на заседании Совета Думы, где было заявлено о сохранении должности за справороссами. По данным источников, кандидатуру Лантратовой поддерживает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В качестве другого возможного претендента рассматривается глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.

Яна Лантратова родилась в 1988 году в Санкт-Петербурге. Окончила факультет журналистики СПбГУ и юридический факультет Северо-Западной академии госслужбы. В середине 2000-х работала на телевидении, затем занимала различные должности в «Молодой гвардии Единой России». В 2012 году вошла в состав Совета по правам человека при президенте, где с 2015 по 2019 год была ответственным секретарем.

Кроме того, Лантратова работала главным советником в управлении президента по общественным проектам и руководителем гуманитарных проектов в Минэкономразвития. В 2021 году избралась в Госдуму по списку «Справедливой России», а в 2025-м возглавила комитет по развитию гражданского общества.

Ранее Лантратова называла информацию о своем возможном назначении на пост уполномоченного по правам человека в России слухами и воздерживалась от комментариев. В «СР» заявили, что кандидат будет представлен в установленном законом порядке после окончательного решения.

Срок полномочий действующего омбудсмена Татьяны Москальковой завершается в апреле 2026 года после двух пятилетних сроков. Согласно федеральному конституционному закону, одно лицо не может занимать должность уполномоченного более двух раз подряд. Москалькова была назначена в 2016 году по предложению «Справедливой России», а в 2021 году переназначена по инициативе президента Владимира Путина.

Процедура выдвижения кандидатов начинается за месяц до истечения срока полномочий действующего омбудсмена. Предложения в Госдуму могут направлять президент, Совет Федерации, депутатские объединения и отдельные депутаты. Для включения в бюллетень для тайного голосования кандидату необходима поддержка не менее двух третей депутатов, окончательное решение принимается простым большинством голосов.

За время работы Москальковой аппарат уполномоченного принял значительное количество обращений. Только за 2025 год поступило около 128,7 тысячи обращений, из которых 74 тысячи касались темы специальной военной операции.

По словам Москальковой, чаще всего граждане обращались к ней по вопросам возвращения военнопленных, оказания помощи в плену, поиска пропавших без вести, социальных выплат участникам СВО, возвращения жителей Курской области и воссоединения семей, разделенных из-за закрытия границы между Россией и Украиной.