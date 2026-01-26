Товары в России могут подорожать из-за увеличения таможенных сборов на 15-16%, но на инфляцию это повлияет лишь «незначительно», заявила «Постньюс» финансовый аналитик Наталья Ключникова.

С 1 января 2026 года начали действовать новые ставки сборов за совершение таможенных операций — примерно на 15% выше прежних. Они были проиндексированы с учетом накопленной инфляции, пояснила эксперт.

На этом фоне товары в России хоть и подорожают — но незначительно, поскольку таможенные сборы составляют менее 1% их стоимости, заявила Ключникова.

С 1 января 2026 года правительство России пересмотрело ставки таможенных сборов на ввозимую продукцию. В Минпромторге пояснили, что речь идет о «более взвешенном распределении ставок» с учетом стоимости партии. Верхний ценовой предел был повышен с 7 млн до 10 млн рублей. Если раньше сбор за партию дороже 7 млн рублей равнялся 30 тыс. рублей, то теперь для партии свыше 10 млн рублей он установлен на уровне 73 860 рублей.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что каждый второй представитель розничного рынка ожидает сокращения прибыли в 2026 году. По его словам, доля компаний, рассчитывающих на развитие и рост, сократилась до минимума за последнее десятилетие. На этом фоне практически во всех товарных сегментах неизбежно произойдет повышение цен, считает он.

Рост стоимости ощутят покупатели как в продуктовых сетях, так и в магазинах непродовольственных товаров, предупредил эксперт. Основным негативным фактором Разуваев назвал увеличение издержек и усиление налоговой нагрузки, которые напрямую сказываются на маржинальности бизнеса.