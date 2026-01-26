Товары в России могут подорожать из-за увеличения таможенных сборов на 15-16%, но на инфляцию это повлияет лишь «незначительно», заявила «Постньюс» финансовый аналитик Наталья Ключникова.

С 1 января 2026 года начали действовать новые ставки сборов за совершение таможенных операций — примерно на 15% выше прежних. Они были проиндексированы с учетом накопленной инфляции, пояснила эксперт.

На этом фоне товары в России хоть и подорожают — но незначительно, поскольку таможенные сборы составляют менее 1% их стоимости, заявила Ключникова.

С 1 января 2026 года правительство России пересмотрело ставки таможенных сборов на ввозимую продукцию. В Минпромторге пояснили, что речь идет о «более взвешенном распределении ставок» с учетом стоимости партии. Верхний ценовой предел был повышен с 7 млн до 10 млн рублей. Если раньше сбор за партию дороже 7 млн рублей равнялся 30 тыс. рублей, то теперь для партии свыше 10 млн рублей он установлен на уровне 73 860 рублей.

Подорожает почти все. Какие ценники ждут россиян в новом году

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что каждый второй представитель розничного рынка ожидает сокращения прибыли в 2026 году. По его словам, доля компаний, рассчитывающих на развитие и рост, сократилась до минимума за последнее десятилетие. На этом фоне практически во всех товарных сегментах неизбежно произойдет повышение цен, считает он.

Рост стоимости ощутят покупатели как в продуктовых сетях, так и в магазинах непродовольственных товаров, предупредил эксперт. Основным негативным фактором Разуваев назвал увеличение издержек и усиление налоговой нагрузки, которые напрямую сказываются на маржинальности бизнеса.