Зимние сезоны в Московском регионе и по всей средней полосе России год от года становятся все теплее, и к 2050 году средняя температура зимой может повыситься еще на 1-3 градуса, заявил ТАСС руководитель отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его словам, их с коллегами расчеты позволяют прогнозировать возможное повышение зимней температуры в столице, Подмосковье и Центральном федеральном округе (ЦФО) до 1-3 градусов Цельсия. «Зима в Москве и регионах становится теплее», — констатировал ученый.

Кроме того, в северных областях России за ближайшие четверть века может вырасти годовое количество осадков — на 20-40 миллиметров. При этом, по словам Терешонка, на такую же величину, вероятно, уменьшится объем осадков в южных регионах.

Эксперт допустил и температурные отскоки в обратном направлении — к похолоданию. Но общий тренд при этом все равно демонстрирует неуклонный рост зимних температур, заверил собеседник ТАСС. Этот процесс он связывает с глобальными изменениями климата.

«Насыщение атмосферы углеродами растет, как и парниковый эффект», — пояснил Терешонок.

По словам климатолога, самые холодные зимы в России выдались в 1893, 1942 и 1956 годах, а самой теплой была зима 2020 года. Абсолютный минимум зимней температуры — 43,1 градуса мороза — зафиксировали в Москве 17 января 1940 года, а абсолютный максимум — 9,6 градуса тепла — был достигнут 6 декабря 2008 года.

Описанный Терешонком график позволяет предполагать, что к концу текущего десятилетия средняя зимняя температура в российской столице может подняться до -4 градусов. Для сравнения: в 1970 году этот показатель составлял -8 градусов, а в период с 1890 по 1930 годы — от 9 до 10 градусов мороза.

Ранее Терешонок опровергал обсуждаемую в последнее время гипотезу о том, что весенний и осенний сезоны в Московском регионе и ЦФО «размываются» и постепенно исчезают как таковые из-за стирания четких границ. По его словам, эти периоды действительно постепенно сокращаются, но не исчезнут совсем. При этом климатолог признал, что погодные показатели весны и осени «сглаживаются», за счет чего теплый период удлиняется, а холодный сокращается.

«Однако переходные периоды, по нашему мнению, сохранятся, но в укороченном виде», — спрогнозировал эксперт.

Терешонок предупредил, что климатические изменения могут повлиять на ежегодный график работы и отдыха россиян — и уже сказываются на том, когда россияне предпочитают брать отпуска.