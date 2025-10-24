Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) запись о недостоверном юридическом адресе ООО «Газгольдер-Рекорд» — юрлица лейбла Gazgolder, совладельцем которого является Василий Вакуленко (Баста). Об этом сообщает «Постньюс».

Отметка в ЕГРЮЛ свидетельствует о том, что компания фактически не находится по указанному адресу. Юрист Александр Сорокин заявил «Постньюс», что в связи с этим ФНС может заблокировать любые изменения в реестре. Он допустил, что организацию могут исключить из ЕГРЮЛ, если не снять отметку в течение полугода.

В числе возможных последствий такой меры для деятельности компании Сорокин назвал усиление контроля со стороны банков, потерю доверия контрагентов и невозможность участия в закупках. Кроме того, руководству может грозить штраф и дисквалификация, добавил собеседник «Постньюс».

Gazgolder — российский музыкальный лейбл, который был основан в 2005 году Русланом Таркинским в здании бывшего газзавода «Арма». В 2015 году объединение переехало в другое здание того же завода. Владельцами компании являются рэпер Василий Вакуленко (Баста), Евгений Антимоний, Максим Брылин и другие.

Лейбл имеет арт-бюро, чайную, ресторан азиатской кухни, сеть пивных спорт-баров и магазинов фирменной продукции, а также ювелирную компанию.

Участниками Gazgolder числятся более 20 музыкантов, в том числе ICEGERGERT, Anikv, Matrang, Baby Cute и Kristina Si. В разные годы с лейблом сотрудничали такие исполнители, как Скриптонит, Пика, Guf, Витя АК, Смоки Мо и T-Fest.

Ранее «Постньюс» писал, что Санкт-Петербургская межрайонная инспекция ФНС арестовала счета блогера Николая Соболева из-за задолженности в 60 тыс. рублей. Причиной ее возникновения стали непогашенные выплаты по ИП, связанного с деятельностью в рекламе.