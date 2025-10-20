Санкт-Петербургская межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) арестовала счета экс-иноагента и блогера Николая Соболева из-за задолженности в 60 тыс. рублей. Об этом пишет «Постньюс».

По данным издания, арест на счета Соболева наложили 17 октября. «Постньюс» уточняет, что причиной задолженности стали непогашенные выплаты по ИП блогера, связанного с деятельностью в рекламе.

В отношении блогера не возбуждено исполнительных производств, отмечает издание. Если он продолжит уклоняться от выплаты долгов, ему «грозят судебные приставы», пишет «Постньюс».

Николай Соболев — российский видеоблогер из Санкт-Петербурга. В феврале 2023 года Минюст включил его в реестр иноагентов. В качестве обоснования этого решения ведомство указало, что блогер в том числе «высказывался против» российских граждан и военной операции, а также выступал в поддержку Украины. В марте 2024 Соболева исключили из реестра Минюста «в связи с утратой признаков иностранного агента».

Ранее ФНС попросила признать блогера Александру Митрошину банкротом за долг в размере 211 млн рублей. С марта она находится под домашним арестом по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы.