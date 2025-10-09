Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) подала заявление в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать блогера Александру Митрошину банкротом за долг в размере 211 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Иск налоговой поступил в суд 7 октября. Согласно судебным материалам, сумма требований ФНС к Митрошиной составляет 210 755 370,68 рублей. Инстанция решила оставить заявление о признании должника банкротом без движения.

В тот же день в телеграм-каналах стали распространять информацию о том, что Митрошина подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд столицы. Ее адвокат Михаил Мушаилов отверг эти сообщения и заявил, что они не соответствуют действительности.

Уголовное преследование Митрошиной

Митрошину, известную по YouTube-каналу «Матерь Бложья» и курсам ведения соцсетей, задержали в марте 2025 года в аэропорту Сочи, куда она прилетела из Дубая. Блогера обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Максимальный срок по этой статье — семь лет лишения свободы.

10 марта Чертановский суд Москвы отправил Митрошину под домашний арест. По данным СК, девушка заработала около 127 млн рублей, уклоняясь от налогов. Доход она отмывала через покупку недвижимости в Москве. Блогер полностью признала вину во время допроса, уточнили в ведомстве.

В 2023 году в отношении Митрошиной завели еще одно уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года Митрошина в качестве индивидуального предпринимателя получала от продажи своих курсов по образованию высокий доход, с которым должна была перейти с упрощенной системы налогообложения на общую.

СК утверждает, что блогер скрывала реальный доход при помощи подконтрольных и связанных с ней ИП. Так она смогла получить сумму свыше 120 млн рублей, уклоняясь от налогов.

Как пишет телеграм-канал Mash, в 2024 году Митрошина заплатила налоговой 214 млн рублей. После этого дело о легализации доходов закрыли.