Вашингтон и Тель-Авив полагали, что в первые дни после начала военной операции против Ирана смогут спровоцировать в исламской республике массовые беспорядки, однако этот план не оправдался и стал ключевым просчетом при подготовке к конфликту. Об этом сообщается в статье, опубликованной газетой The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных кругах и администрации США.

Как пишет издание, план, призванный привести к восстанию внутри Ирана, был предложен главой израильской разведывательной службы «Моссад» Давидом Барнеа еще на этапе подготовки к военной операции. Барнеа представил его премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, а затем — в ходе визита в Вашингтон в середине января — ознакомил с ним и высокопоставленных сотрудников администрации президента США Дональда Трампа.

По замыслу израильской разведки, содействие «Моссада» должно было помочь «активизировать иранскую оппозицию» и «спровоцировать бунты» внутри страны. Нетаньяху одобрил этот план.

Однако, как отмечает NYT, далеко не все разделяли такой оптимизм. Сомнения в реалистичности замысла высказывали как высокопоставленные американские чиновники, так и некоторые сотрудники других израильских разведывательных служб. Тем не менее, подчеркивается в публикации, и Нетаньяху, и Трамп, по всей видимости, были настроены оптимистично и рассчитывали на быстрый успех.

«Убежденность в том, что Израиль и США могут помочь спровоцировать массовое восстание, была ключевым просчетом в подготовке к войне, которая охватила весь Ближний Восток. Спустя три недели после начала войны восстания в Иране так и не произошло», — констатируется в статье.

Реальность, как пишет NYT, оказалась иной. Американские должностные лица, по данным издания, в последнее время практически перестали публично высказываться на тему возможного восстания, хотя некоторые из них по-прежнему не теряют надежды на то, что оно все же может произойти.

По данным NYT, израильский план по дестабилизации ситуации внутри Ирана разрабатывался в условиях жесткой секретности и был одним из ключевых элементов стратегии, направленной на быстрое достижение победы. Предполагалось, что сочетание военных ударов по руководству страны и тайных операций по поддержке оппозиции приведет к коллапсу иранской государственности в кратчайшие сроки.

Однако, как отмечает NYT, эти расчеты не учитывали ни сплоченности иранских силовых структур, ни способности Тегерана мобилизовать население перед лицом внешней агрессии, ни глубинного страха перед хаосом, который в иранском обществе ассоциируется с гражданской войной.

Авторы статьи подчеркивают, что провал плана по стимулированию восстания стал для Вашингтона и Тель-Авива болезненным уроком, продемонстрировавшим ограниченность возможностей внешнего вмешательства в дела страны с мощным репрессивным аппаратом и сложной внутренней политической структурой.

Ситуация в Иране после гибели верховного лидера остается нестабильной, однако признаков массового антиправительственного движения, на которое рассчитывали США и Израиль, по данным NYT, на данный момент не наблюдается.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Ударам подверглись крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили начало военных действий ракетной и ядерной угрозами, которые, по утверждению американской стороны, исходили от Тегерана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Иран, в свою очередь, заявил о проведении масштабной ответной операции. Корпус стражей исламской революции нанес удары по объектам в Израиле. Кроме того, атакам подверглись американские объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Конфликт, начавшийся с ударов по иранской территории, быстро перерос в масштабное военное противостояние, охватившее значительную часть региона.