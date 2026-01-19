Острая фаза протестов в Иране пройдена, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. Свое мнение он высказал в программе «Что это было» на RTVI.

По словам Маргоева, как правило, протестные акции вспыхивают вечером, «ночью происходят основные события», а на следующий день протестующие «по «старлинку»» отправляют видео в телеграм-каналы, «где координируются либо освещаются протесты».

«Они все на персидском языке. Более-менее удается по этим каналам отсматривать очаговую часть протестов», — рассказал Маргоев.

Он прокомментировал заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, который 15 января объявил, что демонстраций больше нет.

«Трудно сказать, закончились ли они насовсем и в какой мере сейчас по вечерам выходят люди на улицу. Но совершенно точно, острая фаза пройдена. Мы это видим и по количеству роликов, которые размещаются в этих телеграм-каналах, и по агрессивности тех или иных выступлений, которые запечатлены на этих видео. Поэтому так или иначе можно сказать о том, что пик пройден», — заявил Маргоев.

Иранские протесты

Массовые протесты в Иране вспыхнули в конце декабря на фоне обвала национальной валюты и скачка инфляции. Первые выступления устроили продавцы на рынках в Тегеране. Их поддержали другие группы населения, демонстрации охватили ряд крупных городов. Экономические требования сменились политическими. Митингующие выступили за свержение нынешней политической системы.

Власти Ирана заявили, что протесты организованы США и Израилем, и отключили интернет в стране.

Reuters со ссылкой на анонимного иранского чиновника сообщило, что с начала нынешней волны протестов погибли не менее 5 тысяч человек, в том числе около 500 силовиков. Президент США Дональд Трамп 13 января призвал иранцев захватывать государственные учреждения и заверил, что помощь протестующим — «уже в пути».