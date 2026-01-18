Как минимум 5 тысяч человек, включая около 500 силовиков, погибли с начала нынешней волны протестов в Иране, передает Reuters со ссылкой на анонимного иранского чиновника. Ранее представитель судебной системы страны Асгар Джахангир обвинил «террористов и вооруженных бунтовщиков» в убийстве «невинных иранцев».

По словам Джахангира, «Израиль и вооруженные группировки за рубежом» оказывали поддержку протестующим, в том числе материальную.

Правозащитная организация HRANA сообщила 17 января, что число погибших достигло 3308 человек, еще 4328 случаев смерти рассматриваются как потенциально связанные с протестами, свыше 24 тысячи человек арестованы. Больше всего жертв зарегистрировано в курдских районах на северо-западе Ирана, где столкновения протестующих с силовиками носили особенно ожесточенный характер.

Житель Тегерана рассказал журналистам, что лично видел, как полицейский спецназ открыл огонь на поражение по группе протестующих, куда входили в основном молодые мужчины и женщины. Врач из Лахора Файзан Али, побывавший в Иране в разгар протестов, сообщил Reuters:

«Я видел, как разъяренная толпа поджигала здания, банки и автомобили. Я также был свидетелем того, как кто-то ударил ножом прохожего».

Протестные акции начались в Иране 28 декабря на фоне серьезных экономических проблем. Сначала руководство страны рассчитывало прекратить их мерами финансовой поддержки населения — в частности, раздачей купонов на товары первой необходимости номиналом около 550 рублей.

Однако за две недели эти протесты, изначально охватившие торговцев, переросли в масштабные массовые выступления с требованиями смены власти. По количеству погибших они оказались самыми смертоносными в истории страны со времен исламской революции 1979 года.

Начиная с 8 января правительственные силы стали стрелять по демонстрантам. Глава судебной власти страны Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи выступил с заявлением о том, что активистов протестного движения надо подвергнуть смертной казни.

Участники протестов рассказывали CNN о «жестоком насилии» со стороны полиции и военных, которые расстреливают людей из винтовок. По словам одной из женщин, она видела в местной больнице «тела, сваленные в кучи друг на друга». Получение информации из Ирана затруднено, поскольку власти практически полностью отключили интернет.