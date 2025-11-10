Адвокат арестованного по делу о мошенничестве экс-главы подмосковного Долгопрудного Владислава Юдина Александр Безуглов не стал комментировать RTVI сообщения об отправке его подзащитного в зону военной операции на Украине.

«Понимаете, в чем дело. Я не знаю, кто вы, мы с вами говорим по телефону. Я не готов давать какую-либо информацию, тем более без его разрешения. Поэтому вряд ли я вам чем-то помогу», — сказал он.

О том, что Юдин ушел на СВО, 8 ноября сообщил телеграм-канал «Типичный Долгопрудный» со ссылкой на источники. По их данным, прошение бывшего чиновника было удовлетворено в сентябре 2025 года, а в октябре он отправился в зону боевых действий. Собеседники канала утверждают, что экс-глава Долгопрудного попал в штурмовой отряд.

Юдин несколько раз подавал ходатайства об отправке на СВО, но получал отказы, пишет «Типичный Долгопрудный». По информации собеседников телеграм-канала, до последнего времени экс-чиновник находился в СИЗО-2 в Волоколамске.

Дело Юдина

Суд в Москве арестовал Владислава Юдина в сентябре 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, максимальное наказание — десять лет лишения свободы), а также в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК, до семи лет лишения свободы).

По версии следствия, преступление было совершено в период, когда Юдин возглавлял Талдомский городской округ (с 2014 по 2020 год). Как утверждали в Следственном комитете (СК), чиновник безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме, в результате чего в бюджет не поступили средства от неуплаченной арендной платы в размере 4 млн рублей.

Затем Юдин вступил в сговор с гендиректором фирмы и дал указание погасить ее долги перед ресурсоснабжающими организациями за счет бюджетных средств, сообщили в СК. На эти цели, по данным ведомства, ушло более 40 млн рублей.

«В результате преступных действий бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 млн рублей», — говорится в пресс-релизе СК.

По делу о мошенничестве обвиняется также 65-летняя знакомая Юдина Марина Цветкова. Суд отправил предполагаемую сообщницу экс-чиновника в СИЗО.

Бывший депутат совета депутатов Долгопрудного Борис Надеждин в разговоре с Daily Storm обращал внимание, что Юдина задержали сразу после выборов. Политик допустил, что уголовное преследование чиновника может быть связано с низкой явкой избирателей в Единый день голосования.

«Спросил у талдомских знакомых — говорят, что там дело давно расследовалось, какие-то предприниматели и мутная история с бюджетом, который не поделили», — сказал Надеждин.