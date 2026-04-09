Развитие медицины, улучшение условий жизни и системы здравоохранения сделали старение более контролируемым. Об этом KP.RU рассказал генетик, основатель биотехнологической компании Артур Исаев.

По словам эксперта, у человека появилась возможность дольше поддерживать гомеостаз — внутренний баланс и устойчивость организма. При этом эффективность таких мер зависит от генетической предрасположенности и образа жизни.

Исаев отметил, что оценивать реальный возраст человека исключительно по данным биологических калькуляторов было бы ошибкой.

«На самом деле он определяется качеством жизни, которое не всегда соответствует тем или иным показателям анализов в биокалькуляторах», — пояснил генетик.

Ранее врач-генетик и научно-медицинский просветитель Ирина Жегулина объяснила, почему современные 30—40-летние выглядят моложе своих ровесников, живших полвека назад. По ее словам, с точки зрения генетики люди сегодня ничем не отличаются от тех, кто жил 50 или 100 лет назад. Однако кардинально изменились внешние, эпигенетические факторы — именно они определяют скорость износа организма и сохранение моложавого вида.

Эксперт отметила, что полвека назад тяжелый физический труд был нормой, а бытовой техники не существовало — такие нагрузки ускоряли износ суставов.

Еще одним ключевым фактором преждевременного старения кожи Жегулина назвала ультрафиолет: раньше о защите от солнца не говорили, и люди часами работали под открытым небом. Сегодня же достоверно известно, что фотостарение — мощнейший механизм увядания кожи.

Несколько десятилетий назад люди чаще ели грубую клетчатку, что способствовало развитию мощных челюстей, в то время как современная мягкая обработанная пища делает лицевые структуры менее массивными, что визуально воспринимается как более молодой облик, пояснила врач. Она добавила, что сегодня стоматология позволяет исправить прикус, а это напрямую влияет на овал лица: признаки старения в его нижней трети проявляются позже и менее заметно.

При этом Жегулина признала, что кому-то действительно повезло с генетикой, однако внешние факторы зачастую перевешивают: ключевое значение имеют образ жизни, полноценный сон (во время него происходит регенерация тканей), своевременное лечение хронических заболеваний (особенно диабета и аутоиммунных патологий), а также разумные физические нагрузки и снижение стресса.