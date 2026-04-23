Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас не приедет в Москву на Парад Победы 9 мая. Об этом RTVI сообщил палестинский дипломатический источник.

«Кажется, нет, не будет визита президента [Палестины]», — отметил собеседник RTVI.

В 2025 году на праздновании 80-летия Победы Махмуд Аббас прилетал в российскую столицу, чтобы принять участие в памятных мероприятиях.

В начале апреля помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несколько иностранных политиков намерены посетить Москву на 9 мая.

«Целый ряд государственных деятелей уже изъявили желание прибыть в Россию 9 мая. Мы подтвердили, со своей стороны, готовность их принять», — заявил Юрий Ушаков.

Он добавил, что у президента России Владимира Путина будут «не только торжественные мероприятия, но и важные контакты».

После этого предстоящий визит в Москву подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.