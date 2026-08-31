Московский городской суд оставил в силе приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову в виде семи лет колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации об армии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

При этом суд удовлетворил дополнительную апелляционную жалобу защиты в части исчисления срока наказания, изменив дату отсчета срока содержания под стражей со 2 октября 2025 года, когда был составлен протокол задержания, на 1 октября, когда мужчина был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ. Само апелляционное заседание прошло в закрытом режиме.

Представитель интересов Круглова в суде адвокат Сергей Бадамшин настаивал на отмене приговора, вынесенного Замоскворецким районным судом Москвы, назвав его «незаконным, необоснованным и немотивированным». По его словам, выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам дела, в ходе которого были допущены «существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства».

В качестве одного из ключевых доводов адвокат указал на то, что публикации Круглова содержали ссылки на конкретные источники, включая доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека, где были указаны те же сведения, публикация которых вменялась Круглову. При этом доступ к документу ООН не был ограничен на территории России.

Бадамшин также обратил внимание на психолого-лингвистическое исследование публикаций Круглова, содержавшее вывод о корректной передаче информации со ссылками на позицию российского Министерства обороны, а также об отсутствии признаков намерения распространить заведомо ложную информацию или идеологической ненависти.

«В жалобе указывалось, что критические оценки решений органов государственной власти являются частью легальной политической деятельности и сами по себе не могут рассматриваться как проявление ненависти», — отметили в пресс-службе «Яблока».

Также сторона защиты указала на то, что, по версии следствия и прокуратуры, умысел возник у осужденного «не позднее 17 марта 2020 года», в то время как соответствующая статья Уголовного кодекса была введена только в 2022 году.

Суд приговорил Максима Круглова к семи годам лишения свободы по делу о распространении фейков про российскую армию 24 июня. По словам представителей московского отделения партии «Яблоко», причиной стали две публикации в его телеграм-канале, где Круглов призывал к прекращению боевых действий, а также приводил данные ООН о числе погибших с 24 февраля 2022 года.

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский назвал уголовное дело в отношении Круглова частью целенаправленной кампании против партии и заявил, что для его поддержки будут приняты все возможные меры.