На выборах в Госдуму в 2026 году партия «Яблоко» может получить существенную поддержку избирателей, поскольку только она продвигает идею о необходимости прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Таким мнением основатель «Яблока» Григорий Явлинский поделился в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI, комментируя арест своих однопартийцев Льва Шлосберга* и Максима Круглова.

По словам Явлинского, уголовные дела против Шлосберга* и Круглова — это «в том числе» целенаправленная кампания против партии.

Политик утверждает, что, согласно опросам, большинство россиян выступают за скорейшее прекращение огня в зоне боевых действий.

«А единственной партией, единственной структурой, которая представляет эту позицию, является “Яблоко”. Поскольку будут выборы в следующем году, “Яблоко” просто выйдет с этой идеей, и она может рассчитывать на очень существенную поддержку, весьма», — убежден Явлинский.

Он отметил, что ранее у «Яблока» было 5-8% поддержки населения, но теперь складывается другая ситуация.

«Теперь это может быть 40%, 30%. Поэтому это уже теперь опасность [для власти], и нужно сделать все, чтобы не дать возможность продолжать или попробовать не пустить с этими тезисами “Яблоко” на выборы», — считает политик.

По словам Явлинского, «Яблоко» продолжит свою деятельность, из партии «никто не убежал».

«Я очень горжусь людьми, благодарю их и очень уважаю за то, что они не убежали из партии. Никто за все это время не убежал. Я не знаю даже примеров, чтобы кто-то сложил мандат. А вступают в партию, продолжают поступать. Вот такие в России люди. Вот такая в России молодежь», — заявил он.

Основатель «Яблока» добавил, что партия примет все возможные меры для поддержки Шлосберга* и Круглова. Напомним, на обоих завели уголовные дела по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — о распространении фейков про российские вооруженные силы.

Заместитель председателя «Яблока» и бывший депутат Мосгордумы Максим Круглов был арестован 2 октября. Поводом для возбуждения дела стали посты, опубликованные им в телеграм-канале в апреле 2022 года.

Шлосберга*, который тоже является зампредом партии, взяли под стражу 5 декабря по решению псковского суда. В его случае это уже третье уголовное дело: ранее он провел полгода под домашним арестом из-за обвинения в дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) и получил 420 часов обязательных работ за «повторное нарушение порядка деятельности иноагента». 9 декабря Росфинмониторинг внес политика в реестр террористов и экстремистов.

Круглов и Шлосберг* не признают вину.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов