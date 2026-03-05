Борт МЧС России вывез из Ирана 117 россиян, включая 45 детей. Об этом рассказал радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь посольства России в Иране Валерий Малышев, передает KP.RU.

Среди эвакуированных также были семеро граждан Беларуси и гражданка Киргизии. Самолет с российскими гражданами приземлился 4 марта в аэропорту Жуковский. Вывоз осуществлялся через границу с Азербайджаном.

Российское посольство поблагодарило власти Азербайджана, Армении и Туркменистана за помощь в эвакуации граждан России, а также призвали к скорейшему прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Как поясняли в Белом доме, главной целью авиаударов является уничтожение ракетного арсенала, ликвидация военно-морских сил и недопущение появления у республики ядерного оружия.

По данным погранслужбы Азербайджана, с начала операции через границу республики из Ирана эвакуировали более 260 россиян, передает РИА Новости. Агентство APA сообщило, что всего с начала боевых действий из Ирана в Азербайджан были эвакуированы более 1,3 тысячи человек.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) на 5 марта, страны Персидского залива покинули 15,8 тысячи россиян, к концу дня это число должно вырасти до до 17,5 тысячи.

Из-за закрытия воздушного пространства над странами региона около 150 российских граждан оказались в «неопределенном положении» на Мальдивах. В генконсульстве России в Мале сообщили RTVI, что у туристов есть два варианта: самим найти альтернативные варианты возвращении домой или найти временное жилье и дождаться стабилизации авиасообщения.