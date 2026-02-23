В 2025 году средний размер пенсии генерал-майора в России составлял около 75 тысяч рублей, а генерал-майора МВД — примерно 67 тысяч рублей. Эти данные в интервью ТАСС привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт пояснил, что военнослужащие, а также сотрудники МВД, Росгвардии и УФСИН имеют право на особое пенсионное обеспечение. Право на пенсию за выслугу лет у них наступает раньше, чем у гражданских специалистов, что обусловлено риском и особым характером службы. Для военных допускается смешанный стаж: например, 12,5 года службы в армии и 25 лет общего трудового стажа.

Сафонов подробно остановился на правилах расчета выплат. Размер пенсии при выслуге 20 и более лет составляет 50% от суммы денежного довольствия. За каждый год службы сверх этого срока добавляется по 3% от указанной суммы. При этом установлено ограничение: общий размер пенсии не может превышать 85% от денежного довольствия.

Для тех, у кого общий трудовой стаж составляет 25 лет и более, из которых не менее 12,5 года приходятся на службу, пенсия также исчисляется в размере 50% от денежного довольствия. За каждый год сверх 25 лет добавляется по 1% от суммы довольствия, заключил эксперт.

В 2026 году в России запланирована индексация пенсий по всем категориям. Повышение выплат на 4% ждет военных пенсионеров с 1 октября. В Госдуме обсуждается вопрос о том, чтобы этот на этот вид пенсии могли претендовать в равной степени все участники боевых действий в Донбассе — до того, как Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ.