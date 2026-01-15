Россияне могут клонировать собаку или кошку примерно за 4 млн рублей. Компания-посредник при этом не несет юридическую ответственность за результат или логистику, выяснил «Постньюс».

По данным издания, получить такую услугу возможно только через посредников, которые отправляют ДНК питомцев в Южную Корею (Sooam Biotech) или Китай (Sinogene и Paternity). На подготовку и клонирование в среднем уходит около шести месяцев. Процесс включает в себя услуги лаборатории и транспортировку как материала, так и готового клона.

Одна только заморозка клеток может обойтись в 150 тыс. рублей. В общей сложности комплекс процедур стоит около 4 млн рублей. Как отмечает «Постньюс», это самый дешевый вариант. Помимо этого, лаборатории берут полную предоплату за свои услуги. Только в Китае можно внести 60% стоимости, а оставшиеся 40% — при получении клона.

Представитель компании-посредника в разговоре с изданием отметил, что «процедура одинаково сложна для мыши и верблюда» и цена клонирования не зависит от породы и размеров животного. В то же время юрист Александр Питниченко предупредил, что если попытка оказалась неудачной или животное при доставке владельцу погибло, деньги за процедуру и логистику вернуть будет нельзя. По его словам, в России этот рынок никак не регулируется.

Кроме того, профессор и генеральный директор ООО «Альтраген» Виктор Погребняк рассказал «Постньюс», что клонирование подразумевает дублирование уже существующей особи. Создать улучшенную версию или как-то изменить генетические свойства животного, по его словам, не получится.