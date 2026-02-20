Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров сообщил в своем телеграм-канале о запуске флешмоба, направленного на прочтение Корана «от начала и до конца». Акция приурочена к Рамадану — девятому месяцу исламского календаря, который в 2026 году начался 18 февраля и продлится до 19 марта.

«Сделаем этот Рамадан временем духовного роста и единства! Присоединяйтесь! Прочтем священный Коран вместе от начала до конца», — написал он.

Рамадан — священный месяц для мусульман. Согласно вероучению, именно в это время в 610 году пророку Мухаммеду были ниспосланы первые аяты (стихи) Корана. В течение месяца верующие придерживаются строгого поста, сознательное нарушение которого считается грехом. В частности, днем им запрещено пить, принимать пищу, курить благовония, предаваться удовольствиям и развлечениям. После окончания Рамадана наступает Ураза-байрам и ограничения снимаются.

Кадыров назвал Рамадан «благословенным месяцем», а чтение священной книги «величайшим деянием» для верующих. «Пусть наши сердца наполняются светом Корана, а души обогащаются его мудростью», — отметил он.

Свою публикацию сын главы Чечни сопроводил снимком: на нем он сидит за столом и читает Коран в оригинале (на арабском языке), рядом находится счетчик молитв. На заднем плане видна семейная фотография и собрание книг в кожаных переплетах с золотым тиснением, предположительно религиозного содержания.

Коран — священная книга мусульман на арабском языке, содержащая основы исламского богословия, вероучения и права. В тексте насчитывается 114 сур (глав) разного объема, каждая из которых состоит из аятов (стихов). В настоящее время Коран переведен более чем на 60 языков мира. В религиозной практике его рекомендуют читать исключительно на арабском языке.

10 февраля Ахмат Кадыров был назначен куратором сферы образования в Чечне. Он отметил, что ключевой задачей считает повышение качества обучения.

С февраля по май 2024 года Кадыров занимал пост министра по делам молодежи Чечни. Ранее он работал первым заместителем министра спорта республики и руководил региональным отделением движения «Движение первых». В мае 2024 года возглавил министерство физической культуры и спорта.

В январе 2026 года 20-летнего Ахмата Кадырова назначили исполняющим обязанности вице-премьера правительства Чечни. До него эту должность занимал Иса Тумхаджиев.