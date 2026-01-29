Отношения между США и Ираном продолжают накаляться: американский лидер Дональд Трамп угрожает Тегерану новой атакой, а иранские власти объявили о начале третьей фазы конфликта с Соединенными Штатами. На этом фоне в мире начали делать ставки на то, когда именно Вашингтон нанесет удар, обратил внимание RTVI. И больше половины игроков уверены, что это произойдет до конца марта.

Согласно данным Polymarket — платформы рынков предсказаний, которая позволяет людям делать ставки на мировые события, — на 29 января 59% уверены, что США нанесут удар по Ирану до 31 марта. Еще больше людей — 66% — считают, что это может произойти до 30 июня.

Несмотря на то, что ирано-американские отношения сейчас стремительно накаляются, лишь 10% из тех, кто сделал ставки, считают, что Вашингтон атакует Иран до конца января.

Ранее советник верховного лидера Исламской республики по политическим вопросам Али Шамхани написал в соцсети Х, что Тегеран незамедлительно ответит на любой военный акт со стороны Соединенных Штатов.

«Ограниченный удар — иллюзия. Любой военный акт США, из любой точки и на любом уровне будет рассматриваться как начало войны, и ответ на него будет незамедлительным, всеобъемлющим и беспрецедентным, его целью будут агрессор, сердце Тель-Авива и все те, кто оказывает агрессору поддержку», — подчеркнул Шамхани.

В постпредстве Ирана в ООН также заверили, что Тегеран «как никогда прежде» ответит в случае удара США.

28 января Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил, что в сторону Ирана движется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Также глава Белого дома пригрозил Исламской республике более сильной атакой, чем та, что была в июне 2025 года.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади на этом фоне объявил, что страна вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем. По это словам, первая фаза — 12-дневная война Ирана с Израилем летом прошлого года, а вторая — массовые протесты, которые начались в Исламской республике в конце 2025-го.