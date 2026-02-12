Актриса Анила Биша подала в суд на албанское правительство за использование ее внешности для виртуального чиновника — главу Министерства по делам цифровой разведки Албании Диэллы, пишет Politico.

Изначально Диэлла работала чат-ботом на портале госуслуг e-Albania, а в сентябре 2025 года ее назначили пост министра. Образ ИИ-главы ведомства и голос были сформированы с использованием внешности Анилы Биши по контракту, который истек в коне декабря 2025 года.

При это правительство продолжило использовать образ актрисы. Биша считает, что таки действия нанесли ей «значительный и необратимый вред».

Диэллу представили правительству Албании в 2023 году. Согласно официальным заявлениям, задачами ИИ-министра являются помощь гражданам в онлайн-получении государственных услуг, а также анализ информации для повышения прозрачности в государственных закупках. Проект был частью мер, которые направлены на выполнение критериев для вступления страны в Европейский союз.

В своем иске она объяснила, что записала видео- и аудиоматериалы для чат-бота за символическую плату и на ограниченный срок. В документе фигурируют Совет министров, глава правительства, Национального агентство по развитию информационного общества и частная компания. Биша требует судебного запрета на использование ее внешности до конца разбирательства. Также актриса заявила, что записала видео- и аудиоматериалы для чат-бота за символическую плату и на ограниченный срок.

Пресс-секретарь правительства Манджола Хаса назвала иск абсурдным, но подчеркнула готовность решить вопрос в суде.

«Албания — свободная демократическая страна, где люди свободны действовать законными путями против правительства», — сказала представитель кабмина.

В январе The Washington Post писала, что руководителей Национального агентства информационного общества (AKSHI) Албании, которое разработало Диэллу, обвинили в коррупции. В декабре специальная антикоррупционная прокуратура отправила под домашний арест директора агентства Элиру Кана и ее заместителя по подозрению в создании преступной группы.

По данным ведомства, Кана, используя служебное положение, манипулировала процедурами государственных закупок на общую сумму около €7,4 млн.