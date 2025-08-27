Минимум семь многоквартирных жилых домов повреждены после атаки беспилотниками на центр Ростова-на-Дону, передает корреспондент ТАСС с места ЧП на Халтуринском переулке. По его словам, в низ выбиты стекла.

По данным агентства, повреждения видны в трехэтажных жилых домах. На проезжей части и тротуарах возле них валяются выбитые стекла и обломки.

ТАСС отмечает, что в результате падения дрона в Ростове-на-Дону загорелась крыша многоквартирного дома, было эвакуировано 15 человек, площадь пожара составила 250 кв. м.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что пострадавших нет. По его словам, в ночь на 27 августа силы ПВО уничтожили дроны в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе.

«В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько фасадов, крыш и ворот частных домов, автомобиль», — отмечает глава региона в телеграм-канале.

Слюсарь отметил, что фрагменты дрона упали во двор частного дома в Новошахтинске, была повреждена крыша и кровля нескольких соседних домов. Кроме того, повреждения получил автомобиль, было нарушено энергоснабжение одного из домов.

Врио губернатора добавил, что в этих муниципалитетах, как и в Ростове-на-Дону будет проведена оценка нанесенному ущербу имущества.

«По предварительным данным, люди не пострадали, и это главное», — подчеркнул Слюсарь.

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в связи с происшествием в Ростове-на-Дону.

По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на 27 августа сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Над Ростовской областью уничтожили 15 БПЛА.