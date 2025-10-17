Стоимость отдыха в Турции в октябре снизилась на 20—30% по сравнению с летним сезоном. При этом, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на турецкое направление осенью остается стабильно высоким, превышая прошлогодние показатели на 10%, и, пользуясь сезонным снижением цен, туристы уже предпочитают пятизвездочные отели.

По словам представителя агентства Anex Виктории Худаевой, более 85 % российских туристов выбирают для осеннего отдыха отели категории 5*. Причем во время школьных каникул резко возрастает количество детских туров, и в это время более половины приезжающих — это семьи с детьми. При этом, отмечает глава агентства, хотя стоимость туров и ниже, чем летом, «средний чек сохранился на уровне прошлого года».

По данным Tez Tour, цены в сентябре и октябре ниже летних в среднем на 20—30%. Средний чек на проживание в июне составлял около 158 тыс. рублей на человека, в октябре — около 124 тыс. рублей.

«Частично рост стоимости по сравнению с прошлым годом связан с колебаниями валютного курса и повышением цен на проживание», — пояснила PR-директор компании Жанна Богачева.

В Coral Travel подчеркнули, что до конца октября рейсы в Анталью загружены почти полностью, а из Москвы полетные программы продлены и на зимний сезон. Температура воды на курортах сейчас держится на уровне +25 °C.

По информации сервиса «Слетать.ру», Турция сохраняет лидерство среди самых популярных направлений осени с долей около 34% от общего объема продаж. Средний чек в октябре составил около 185 тыс. рублей, что на 11% ниже летних показателей.

Согласно данным министерства туризма и культуры Турции, с июня по август страну посетили более 2,83 млн туристов из России — на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.