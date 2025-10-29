Актриса Елена Проклова рассказала, что больше не снимается в кино, поскольку ей не предлагают хороших ролей, а играть «вдов бандюков» ей не интересно. Свое мнение Проклова высказала в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Судьба не предлагает [ролей]. А то, что она предлагает плохое, она предлагает мне для того, чтобы я сказала: „Нет, не надо мне подкладывать свинью. Это не мое, это не хочу“», — сказала Проклова.

Актриса говорит, что сейчас есть прекрасные фильмы и актерские работы.

На вопрос, почему ей не предлагают хороших ролей, Проклова ответила: «Ну, потому что не предлагают. А я тут причем? Надо спросить тех, кто не видит меня в каких-то серьезных, интересных работах».

По ее словам, она чаще всего отказывается от предложений.

«Потому что это все время роли каких-то вдов то милиционеров погибших, то бандюков. И каждый раз стоишь у гроба и страдаешь. Не важно, кто там лежит. Но мне эти роли правда неинтересны, хотя очень жаль этих женщин», — пояснила Проклова.

Ранее актер и режиссер Всеволод Шиловский в интервью RTVI назвал «клиникой» сериал «Невский». «Бандит дружит с ментом. Каждая серия — убивается примерно человек по 50. Никого это не тревожит. И он убивает, бандит, и этот мент убивает, потом они друг друга защищают, помогают друг другу. То есть это клиника. Но клиника хорошо сделана. Про что — непонятно», — высказался Шиловский.