Робот-пылесос загорелся в частном доме в селе Рождественское Щигровского района Курской области, сообщило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Пожар произошел 2 октября. О сильном задымлении сообщили хозяева дома. До прибытия служб они закрыли окна и двери в комнате, где произошло возгорание, чтобы ограничить приток воздуха и замедлить распространение огня.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, которые потушили пожар. Площадь возгорания составила 2 кв. м. В результате повреждены пол и мебель, закопчены стены.

Специалисты госпожнадзора установили, что предварительная причина пожара — аварийный режим работы робота-пылесоса.

Телеграм-канал Baza пишет, что загоревшийся пылесос был выпущен компанией Tefal. Хозяева квартиры пользовались им на протяжении нескольких лет. По данным канала, в момент возгорания он стоял на зарядке.

Жильцы дома не пострадали, сообщает телеграм-канал SHOT.

В августе в поисково-спасательном отряде «СпасРезерв» рассказали, что робот-пылесос запер женщину в ванной комнате. Во время работы он задел складной стул в коридоре, после чего тот упал и заблокировал ей выход. В результате хозяйка квартиры не смогла самостоятельно открыть дверь, впала в панику и почувствовала ухудшение самочувствия. Женщина вызвала спасателей, которые проникли внутрь квартиры через окно, открытое на проветривание, и помогли ей.