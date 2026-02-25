В ночь на 25 февраля украинские беспилотники атаковали Смоленскую область. Один из ударов пришелся на химический завод «Дорогобуж». В результате семь человек погибли, не менее 10 получили ранения, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК). Что еще известно о произошедшем — в материале RTVI.

Удар по производственному предприятию азотных удобрений ПАО «Дорогобуж» был совершен около 6:00 мск 25 февраля. ВСУ использовали для атаки не менее 30 дронов, оснащенных взрывными устройствами. Повреждения получили элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части и специальный автомобиль для тушения пожара.

Корреспондент «Ленты.ру» с места событий уточнил, что были зафиксированы прилеты по цехам аммиака и селитры, после чего на химзаводе начался пожар. В настоящее время возгорание устранено, проводится проливка небольших очагов тления.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин изначально сообщал о четырех погибших и десяти пострадавших. Позже количество жертв возросло до семи. По данным «Ленты.ру», один из раненых получил тяжелую черепно-мозговую травму — его отвезли на операцию в Сафоновскую центральную районную больницу (ЦРБ).

Все погибшие и пострадавшие — сотрудники предприятия. Семь из них госпитализировали в Сафоновскую и Дорогобужкую ЦРБ, еще троих с тяжелыми травмами доставили в Смоленскую областную клиническую больницу. Кроме того, из Смоленска в Дорогобуж выехали клинические психологи, специализирующиеся на кризисных ситуациях. Они будут работать с родственниками.

«Искренне соболезную семьям погибших. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших», — подчеркнул Анохин.

На месте происшествия продолжает работать бригада медиков. Анохин не исключал эвакуацию близлежащего населенного пункта для минимизации возможных угроз его жителям. О какой именно деревне идет речь, губернатор не уточнил. В радиусе 3-5 км от завода находятся Филино, Елисеенки, Пушкарево, Мамыркино, Ново-Михайловское и Егорьево.

После произошедшего занятия в смоленских школах были переведены в дистанционный формат, а детские сады — закрыты.

«Всю ночь бомбили»

Местные жители рассказали «Ленте.ру», что их «бомбили всю ночь». Одна из собеседниц издания отметила, что проснулась около 5-6 утра из-за резкого звука. Выбежав на балкон, она увидела зарево на заводе «Дорогобуж». В 7:00 раздался «оглушительный звон, <…> все завибрировало, и это волна пошла дальше в другие комнаты».

«Ощущения такие себе. Страшно было», — вспоминает женщина.

Жительница другого дома утверждает, что видела дрон около 5-5:30.

«Я присела, голову накрыла. Думаю, как свалится нам на крышу. Тут летают, кружат эти беспилотники, ракетами их сбивают. Страшно очень», — сказала она.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Устанавливаются «конкретные лица из числа представителей ВСУ, причастные к совершению этого преступления».