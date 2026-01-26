Лишь пять фильмов, субсидированных Фондом кино, стали коммерчески успешными в 2025 году, подсчитал RTVI на основе данных ЕАИС Фонда кино. С 2023 года только 6% фильмов с господдержкой собирают в прокате хотя бы вдвое больше производственного бюджета. Зритель идет на экранизации сказок и мифов советского прошлого, игнорируя картины, снятые в рамках госзаказа.

Фонд кино ежегодно выдает субсидии на производство 82 отечественных фильмов. За последние три года только 15 фильмов (по пять в год) собрали в прокате как минимум вдвое больше производственного бюджета, то есть оказались коммерчески успешными, подсчитал RTVI.

Выпущенные в 2025 году фильмы обошлись фонду в 12,5 млрд руб. Из них 1,77 млрд пришлось на пять фильмов, ставших коммерчески успешными: «Папины дочки. Полный метр», «Волшебник изумрудного города», «Яга на нашу голову», «Финист. Первый богатырь» и «Пророк. История Александра Пушкина”. Лучшие показатели у ленты “Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича” — при бюджете в 978 млн руб. (630 млн поступили от Фонда кино) она собрала в прокате более 3,3 млрд руб.

Самую большую субсидию в 760 млн руб. получил фильм “Кракен”, собравший в кинотеатрах всего 1,13 млрд при бюджете в 1,1 млрд. На фильм “Буратино” фонд выделил 710 млн руб при общем бюджете в 1,3 млрд руб, касса составила 2,25 млрд.

Также крупные невозвратные субсидии от Фонда кино получили фильмы “Август (Момент истины)” (600 млн) и “Горыныч” (520 млн). До коммерческого успеха им не хватило совсем немного. Фильм о Великой отечественной, новая экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины», собрал в кинотеатрах 1,56 млрд при бюджете в 860 млн. У мультфильма “Горыныч” касса составила 1,53 млрд при бюджете в 890 млн.

В 2024 году как минимум вдвое больше производственного бюджета в прокате собрали «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Лед 3», «Руки вверх» и «Лунтик. Возвращение домой». В 2023 году коммерчески успешными стали фильмы “Чебурашка”, “По щучьему велению”, “Вызов”, “Поехавшая” и “За Палыча! (За ВДВ)”.

«Паразитируют на советском прошлом»

По словам собеседников RTVI, наметившаяся закономерность имеет абсолютно стихийную природу. Подобные цифры, по мнению эксперта киноиндустрии Вячеслава Шмырова, показывают лишь то, что потенциал Фонда кино оправдывает себя лишь на 6%. При этом основной задачей фонда было сделать субсидирование государством фильмов более доступным, чтобы кино могло быстрее отвечать на потребности общества. Однако сейчас эти потребности игнорируются, считает эксперт.

«Государственный заказ, которым сегодня так любят кичиться, подменил общественный заказ. Многие почему-то считают, что в советское время государственный заказ решал все, но общественный заказ решал значительно больше. И в тот момент, когда государственный заказ стал более важным для государства, советское кино и закончилось. А вместе с советским кино закончился и Советский Союз», — объясняет Шмыров.

Интересы общества нельзя подменить госзаказом, потому что в кино люди ходят на свои деньги, добавляет эксперт. И показатели коммерческой успешности, кассовые сборы — как раз голосование рублем со стороны зрителей. Он показывает, что россияне хотят смотреть фильмы, отсылающие к советской тематике и советской мифологии, обращает внимание Шмыров. «Мы видим, что практически новая мифология не наработана», — отметил он.

Действительно, среди коммерчески успешных фильмов из года в год оказываются картины, которые основаны на всем знакомых детских сказках или на мультфильмах, выпущенных в советское время. При этом попытки создавать новое российское кино на государственные деньги все же есть.

«Элементы такой новой мифологии есть, например, в фильме «Холоп». Это оригинальная франшиза. Успешным с этой точки зрения можно назвать фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Там найдена современная форма, и многие пушкинисты пришли в восторг от этой картины, потому что они увидели как эта современная форма вписывает в себя абсолютно точные факты из биографии Александра Сергеевича. И если в таком виде Пушкин в исполнении любимого молодежью Юры Борисова будет принят, то это уже прекрасное решение», — говорит Шмыров.

При этом коммерческий успех фильмов должен сопровождаться и определенным уровнем качества, считает эксперт. «Качество предполагает, что этот фильм будут смотреть не только сегодня, но и завтра. И с этим очень большая проблема. Потому что все наши фильмы сейчас с элементом однодневности. Это тоже проблема Фонда кино, что нет долгосрочных программ, нет современной кинематографической мифологии. Ставка делается на известные сюжеты, на образцы такого советского времени», — объясняет эксперт.

Шмыров также обратил внимание и на то, что в поддержанных Фондом кино коммерчески успешных фильмах нет тех смыслов, которые государство формирует в качестве госзаказа. “Посмотрите, там нет ни одного фильма о войне”, — говорит он.

Кинокритик Елена Слатина согласна с позицией Шмырова. По ее словам, коммерческий успех сказок и больших семейных фильмов объясняется тем, что такое кино собирает и смотрится в любое время.

“Сейчас, когда кругом цензура и ограничения, авторское кино существует в очень узких рамках, и делать его становится все сложнее, а люди ходят на него все меньше и меньше. Каждый стремится снимать эти сказки, паразитировать на советском прошлом: “Чебурашка”, “Простоквашино”, “Буратино”, “По щучьему веленью”… Все это — адаптации советских больших хитов, переделки. Это заведомо успешно коммерческие фильмы. Просто продюсеры “присели” на тот контент, который заведомо даст прибыль, и почти никто не пытается за рамки этого контента выйти: меньше экспериментов, больше “верняка”, которого как раз и набирается пять штук в год”, — говорит она.