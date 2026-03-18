Студентку, обвиняемую в покушении на убийство пенсионерки в Москве по заданию кураторов, заключили под стражу. Об этом сообщили в московской прокуратуре.

По версии следствия, 20-летняя жительница Москвы на протяжении продолжительного времени находилась под воздействием телефонных мошенников, внушивших девушке, что она действует в качестве внештатного сотрудника правоохранительных органов по изобличению иностранных агентов.

Кураторы 14 марта поручили ей убить пенсионерку, которая якобы является иноагентом. Взяв с этой целью перцовый баллончик, молоток и малярную ленту, подсудимая позвонила в звонок квартиры на улице Академика Анохина, после чего распылила содержание баллончика в сторону открывшей дверь хозяйки 1967 года рождения.

Родственники пенсионерки вовремя обезвредили нападавшую и не дали ей довести задуманное до конца. После задержания девушке было предъявлено обвинение в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемая не признала вину в преступлении.

По информации «МК», студентка из Москвы вступила в контакт с мошенниками в середине февраля, после того как получила вопрос-уведомление о том, актуальна ли оставленная ей заявка на сайте частных объявлений.

После перехода по ссылке девушка увидела два телефонных номер и связалась с женщиной, которая порекомендовала ей проверить аккаунт на сайте «Госуслуги», после чего обвиняемая обнаружила, что от ее имени мошеннику была выписана доверенность на ее счета.

Вслед за этим с ней связались люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, которые заставили девушку действовать по их приказу. В течение февраля она несколько раз получала драгоценности от разных людей, которые сдавала в ломбарды, а полученные деньги отдавала неизвестным лицам.

Ранее также стало известно об аресте екатеринбургского футболиста Даниила Секача, который убил хозяйку квартиры в Москве, куда он проник по заданию мошенников. Представившись работником правоохранительных органов 16-летней дочери жертвы, он вскрыл сейф, откуда похитил деньги в иностранной валюте на сумму более 1 млн рублей и ценности. Когда хозяйка вернулась домой в момент совершения преступления, он нанес ей два удара ножом, после чего на протяжении суток удерживал ее дочь в квартире.