Президент США Дональд Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра сухопутных войск страны вместо Дэна Дрисколла. Соответствующее заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.

Телле, ранее занимавший должность помощника министра сухопутных войск по гражданскому строительству, сменил Дрисколла после его отставки.

«Он — великий патриот, которого все уважают», — отметил Дональд Трамп.

В августе 2025 года сенат утвердил Телле на пост помощника министра сухопутных войск по гражданскому строительству. До этого он много лет курировал вопросы национальной безопасности и бюджета в аппарате сенатора Тэда Кокрана, затем управлял аппаратом сенатора Билла Хагерти.

Ранее Дрисколл подал главе Белого дома прошение об отставке на фоне затянувшихся разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом. По данным The Wall Street Journal (WSJ), отношения между Хегсетом и Дрисколлом с самого начала были напряженными, а со временем переросли в открытый конфликт.

ABC сообщил, что Дрисколл перед подачей прошения об отставке рассказал Трампу о своих опасениях по поводу кадровой политики Хегсета. Он считает, что шеф Пентагона наносит вред американским вооруженным силам.

Уход Дрисколла добавился к череде кадровых перемен на всех уровнях руководства Пентагона при администрации Трампа. Ведомство лишилось начальника военно-морских операций и заместителя начальника штаба ВВС.