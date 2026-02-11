Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о покушении на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Под стражу взяты 66-летний Виктор Васин и его сын Павел. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Нападение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. По данным следствия, стрельбу вел Любомир Корба. Он несколько раз выстрелил в военнослужащего, после чего скрылся. Потерпевшего госпитализировали.

В тот же день Корба покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. Там при содействии местных правоохранительных органов его задержали и передали российской стороне. После возвращения в Москву задержанный признал вину.

На допросе Корба рассказал, что в августе 2025 года в украинском Тернополе его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины. Там он прошел подготовку, после чего получил задание следить за высокопоставленными российскими военными. За успешное совершение покушения ему обещали выплатить 30 тысяч долларов. В ходе подготовки Корба забрал из тайника пистолет с глушителем, который затем применил при нападении.

По версии следствия, Виктор Васин и его сын Павел оказывали Корбе содействие в подготовке преступления.

Виктор Васин предоставил исполнителю жилье и обеспечил его проездными билетами на общественный транспорт. В Следственном комитете (СК) уточнили, что при этом он действовал, руководствуясь террористическим мотивом.

Павел Васин, в свою очередь, отвечал за транспорт. Он предоставил автомобили для наружного наблюдения, а также для изъятия оружия из схрона. Кроме того, он приобрел средства технического контроля и трекер для слежки. Васин-младший также помогал собирать информацию о местах проживания и автомобилях потенциальных целей.

Следствие сообщает, что Павел Васин дал признательные показания. Благодаря этому удалось установить еще двоих высокопоставленных сотрудников Минобороны, за которыми велось наблюдение.

Помимо Корбы и Васиных, к делу причастна Зинаида Серебрицкая. По данным следствия, она через тайник передала Корбе электронный ключ от подъезда дома, где проживал генерал Алексеев. Серебрицкая объявлена в розыск. Ранее сообщалось, что она выехала на Украину. Позже следователь в суде уточнил, что фигурантка скрылась на территории Турции. Из материалов ФСБ следует, что 5 февраля она вылетела из московского аэропорта Внуково в Стамбул. Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде ареста.

Владимир Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. По информации Telegram-канала Mash, в генерала стреляли в лифтовом холле дома, где он проживает. Три пули попали ему в живот. После покушения Алексеев был доставлен в одну из столичных больниц, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело по нескольким статьям, среди них покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконный оборот огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК), а также посягательство на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров квалифицировал покушение на Алексеева как террористический акт. По его оценке, подобными действиями украинская сторона пытается сорвать переговорный процесс.